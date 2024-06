El festival d'escalada més gran de la història espanyola culmina amb magnificència

L'esdeveniment més llarg d'escalada que s'ha fet mai a Espanya, Climbing Madrid, ha deixat una estela d'inspiració i superació entre tots els assistents i apassionats de l'escalada que hi han passat durant aquests dies de celebració de l'esport. Amb una assistència massiva de 27.000 assistents, aquest públic entregat ha pogut gaudir de més de 60 hores dedicades a aquesta emocionant pràctica.

Arroyomolinos s'ha convertit per uns dies en el bressol de l'escalada.

Organitzat per Prensa Ibérica i Indoorwall, amb el suport total de la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament d'Arroyomolinos, aquest gran desplegament d'emoció, experiències i competició ha estat possible també gràcies al suport fonamental dels patrocinadors: Iberdrola. Renfe, Iberdrola, Toyota, Honor, Universae, Olivanova i Pascual Dinamic Protein, que s'han bolcat en l'esdeveniment per a fer d'aquesta festa de l'escalada un autèntic èxit sense precedents. Així mateix, la col·laboració de les marques Discarlux, aigua Sierra de Cazorla i el producte oficial de la cura de Mans, Climbskin, han afegit un valor extra a l'esdeveniment.

El festival ha destacat, entre altres aspectes, per les inspiradores xerrades i exhibicions de reconeguts escaladors i esportistes internacionals. Entre ells es trobaven la dues vegades campiona del món de boulder, Shauna Coxsey; l'escalador estatunidenc Chris Sharma; i el pilot professional del Dakar, Albert Llovera.

Els escaladors Shauna Coxsey i Carlos Suárez / .

A més, Climbing Madrid va incloure un emocionant open popular on els amateurs van poder demostrar les seves habilitats en un mur de ‘boulder’ idèntic a l'utilitzat a la Copa d'Espanya. Totes les activitats, xerrades, clinics i tallers, inclosa l'escalada en aquesta estructura, han estat gratuïtes . Mai abans no s'havia combinat escalada professional i amateur en un mateix esdeveniment. Un total de 7.700 persones, procedents de col·legis, instituts, altres institucions i particulars, van tenir l'oportunitat d'experimentar l'escalada en una paret i un ambient excepcional. A més, gràcies a un innovador sistema de rànquing digital instal·lat a la paret, els participants van poder competir entre si i guanyar premis com ara bons, entrades o material esportiu.

El reconegut escalador i alpinista, Carlos Suárez, va capturar l'essència de l'escalada inspirant el públic assistent amb interessants converses amb destacades llegendes internacionals de l'escalada com Shauna Coxsey i Chris Sharma

A l'esquerra l'alcalde de Arroyomolinos Luis Quiroga, seguit pel pilot de carreres professional Albert Llovera i la primera tinenta d'Alcalde Marta Cenamor / .

Unió, superació i diversió, això és escalada

Competidors, professionals, aficionats i entusiastes han compartit experiències i un ambient tan distès com el que caracteritza l'escalada en un espai que combinava esport, música, gastronomia (‘foodtrucks’) i un esperit de superació indescriptible. Aquest esperit va ser palpable especialment entre els competidors del Campionat d'Espanya de Dificultat i Paraescalada i Campionat de Madrid, que van demostrar que l'escalada és molt més que un esport.

Una setmana que també ha estat amanida amb diferents activitats i tallers com la marató de reparació de roba organitzada per Planet Dot. A més, la música en viu de bandes actuals i DJs ha ressonat durant tota la setmana malbaratant la seva energia i conquistant a un públic que s'ha lliurat a aquesta festa de l'esport. Un ambient increïble que ha portat grups musicals de diferents estils com Vangoura, Ani Queen, Criança, Jose The Rockestar, La Miraculosa, Misty Day i els DJs Abel The Kid, Neus González i Varoc, i els qui van fer vibrar al gran nombre d'espectadors allí congregats.

La millor música i DJs en viu / .

Un Campionat d’Espanya d’alçada

Un mur de competició internacional, certificat per la IFSC (International Federation of Sport Climbing) i utilitzat al Campionat del Món de fa dos anys a Innsbruck, Àustria, ha estat testimoni d’un Campionat d’Espanya de Dificultat i Paraescalada diferent d’altres que hàgim vist abans al nostre país. Els hàbils escaladors arribats de diferents punts d'Espanya han demostrat el seu talent en una competició de nivell que no va deixar indiferent ningú.

Iziar Martínez en la final del Campionat d'Espanya de Dificultat 2024 / .

El Campionat d'Espanya de Dificultat i Paraescalada, celebrat en el marc del festival Climbing Madrid, va ser un veritable aparador del talent i dedicació dels escaladors espanyols. Indoorwall i Prensa Ibérica amb l'ajuda del CSD (Consell Superior d'Esports), de la FEDME (Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada) i de la FMM (Federació Madrilenya de Muntanyisme) han dut a terme un campionat que eleva el nivell de competicions d'escalada a un rang superior.

Atletes de categoria

En la categoria absoluta Iziar Martínez i Mikel Linacisoro es van coronar com a Campions d'Espanya de Dificultat 2024. “Ichi” com l'anomenen afectuosament els que la coneixen, es va guanyar l'ovació del públic amb un esforç final que li va fer assolir el top de la via amb un moviment dinàmic. Al seu costat, Geila Macià i Julia Benach van fer una increïble ostentació de força i destresa demostrant per què estan entre les millors escaladores -amb una notable col·lecció de podis internacionals-. D'altra banda, el basc Linacisori, més destacat en la modalitat de ‘boulder’, va aconseguir superar a mitja via un dels obstacles més complicats per als atletes, un sostre que va poder vèncer gràcies a un esforç tàctic que li va donar la victòria. Van completar el podi Raúl Escribano i Guillermo Peinado, que també van demostrar una gran perícia i determinació.

Atlelas masculins categoria aboluta en el lliurament de premis / .

Per part seva, les categories juvenils van ser un veritable espectacle de talent emergent. Uns 200 competidors van mostrar la seva habilitat i la passió per aquest esport. En la categoria sub14, Carlota Merle i Lur Guenetxea es van emportar l'or, mentre que en sub16, Aina Vila i Teo García van pujar al capdamunt del podi. La categoria sub18 va veure Erika Carrasco i Santiago Oronich destacar amb els seus impressionants ascensos.

Aquests joves van demostrar que el futur de l'escalada espanyola és prometedor gràcies a l'esforç de les federacions i el suport incondicional de les famílies.

L'exigent mur de Copa del Món de 16 metres va ser també el lloc on van competir els 35 paraescaladors en el Campionat de Dificultat de Paraescalada i en el Campionat de Madrid. Aquests autèntics herois de l'esport van demostrar que els límits estan per ser desafiats. Des d'amputats fins a aquells amb deficiències visuals severes, cada participant va demostrar un impressionant esperit de superació en les 16 categories que s'hi van donar cita. Van destacar històries com la de Sergio Aznárez, cec i autista, debutant amb èxit en la seva primera competició, i Bene Muñoz, que va redescobrir l'escalada com a part de la rehabilitació després d'un accident.

Una emocionant competició que va deixar el nivell de la paraescalada espanyola molt alt. Aquí podeu veure tots els resultats de cada categoria de Paraescalada. (https://fedme.results.info/#/event/38/)

En un context en què hem rebut una gran notícia i és que el comitè organitzador dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Los Angeles 2028 ha proposat incloure la paraescalada com a esport al programa paralímpic.

Paraescaladora en el Campionat d'Espanya de Paraescalada / .

Climbing Madrid ha demostrat que l'escalada és una forma de vida que uneix, inspira i desafia. Climbing Madrid 2024 ressonarà durant molt de temps a la comunitat escaladora i més enllà, marcant un abans i un després en la història d'aquest esport a Espanya.