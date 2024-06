Quatre clubs de l'Alt Empordà competeixen als Campionats de Catalunya de futbol platja

Salou acull, entre aquest divendres i diumenge, els Campionats de Catalunya de futbol platja en diferents categories. El municipi del Tarragonès agafa el relleu de Roses, que va ser-ne la seu l'any passat. En aquesta edició hi participaran 50 equips de 8 categories diferents (aleví, infantil, cadet, juvenil i sènior, en masculí i, algunes, en femení). És una xifra rècord de conjunts inscrits, superant el registre establert la temporada passada amb 36 equips.

Entre els clubs que hi participen n'hi ha cinc de l'Alt Empordà: Roses Platja, Base Roses, Sant Pere Pescador i Alt Empordà de Peralada.

Domini rosinc l'any passat

L'any passat, a la platja del Rastrell, de Roses, els referents Roses Platja i l’AE Roses –amb jugadors vinculats al primer club– es van emportar dos doblets cadascun: en categoria sènior masculí i sènior femení, per un costat; i en juvenil i infantil, per l’altre. Al quadre d’honor també hi va treure el cap el cadet de la UE Figueres, que sumava el primer títol de futbol platja per al club figuerenc