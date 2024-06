L'esperit festiu del divendres arriba a Climbing Madrid: encara més escalada, música i lleure

Triple agenda musical, amb actuacions de dos grups i diverses sessions de DJ; un taller de roba sostenible per portar la mentalitat ecològica a la vestimenta; menjar i beguda per reposar forces; trobades amb esportistes i les seves històries de superació i també la disputa dels professionals juvenils per passar a la gran final del Campionat d'Espanya, un repte que promet ser apassionant.

Però aquestes són només algunes de les opcions que ofereix Climbing Madrid per avui, divendres 14 de juny. I és que la gran festa de l'escalada potencia el programa coincidint amb l'inici del cap de setmana i arriba a una programació especialment completa. A més, aquesta jornada serà l'última en què es podrà competir amb la resta del públic al mur ‘boulder’ i emportar-se un premi, així que convé no perdre’s l'oportunitat.

Competicions per començar

El mur ‘boulder’ o de blocs, destinat a les proves del públic, s'obrirà a les 10 hores. I d'aquí fins a les 12.30 h, estarà reservat per a 120 alumnes de l'Instituto Gonzalo Chacón, d'Arroyomolinos. Però quan acabin, i fins al tancament de l'espai a les 21 hores, encara queden moltes hores i diverses tandes disponibles.

I convé no perdre l'oportunitat, perquè aquest divendres és l'últim dia que els assistents poden desafiar la resta del públic. Segons la dificultat de la via que realitzin, sumaran punts que determinaran la seva posició a la taula final. I els millors tindran premis, com ara bons, entrades i material esportiu.

Una història increïble

A les 10.30 hores, Albert Llovera narrarà la seva experiència personal, que constitueix una de les millors històries de superació que es poden escoltar. Llovera va començar com a esquiador, però un accident en una prova oficial el va deixar paraplègic. La seva exposició porta el títol de “Com escalar murs”, i promet ser especialment edificant.

Lluny de resignar-se, aquest andorrà sense límits va començar a jugar a bàsquet adaptat per, poc després, iniciar-se en el pilotatge de competició. I avui és dels pocs pilots de la seva condició que han aconseguit títols. El seu palmarès inclou diversos Campionats i Subcampionats d'Espanya i de Catalunya, i l'any passat va córrer el Dakar.

Tarda de classificatòries

A les 15.30 hores, els professionals juvenils Sub16 competiran per arribar a la gran final, perquè no tots tenen assegurat el pas. I a les 17 hores serà el torn dels Sub18. Tots dos grups faran servir l'impressionant mur de dificultat, una paret de 15 metres d'alçada plena d'obstacles i formes desafiadores.

Les dues categories d'escaladors destaquen per la seva extrema agilitat i de ben segur que oferiran un espectacle digne de ser vist.

Taller de roba solidària

Una de les opcions més originals. Es tracta d'un taller de costura que, amb el lema Repara la teva roba, salva el planeta!, busca unir economia circular, reciclatge, ecologia i conscienciació. L'experiència està organitzada per Planeta Dots, que ubicarà la seva caravana-taller a les instal·lacions de l'esdeveniment durant tres dies: divendres 14, dissabte 15 i diumenge 16.

La primera jornada, l'horari serà de 18 a 20 h, mentre que dissabte i diumenge passarà a ser de matí. Allà, tots els assistents podran apedaçar i donar una nova vida a la roba usada i, també, aprendran a confeccionar dissenys i peces noves.

Música per a tothom

Dos grups i diverses sessions de DJ. A les 20 hores, la DJ Neus González, del programa radiofònic Los 40 principales, obrirà el torn musical i farà ballar tothom amb els ritmes electrònics. Però serà un petit escalfament, perquè a les 20.30 h arribarà La Milagrosa, una banda de dream-punk les cançons de la qual recullen un so entre dreamy, bedroom i fosc.

A les 21:25 hores, Neus tornarà a posar-se als plats, en una mini sessió de 10 minuts. I just després, a les 21.35 hores, arribarà Misty Day, una formació local que proposa un estil molt roquer. I de tancament, des de les 22.50 h i fins a les 23.30 hores, de nou DJ Neus s'ocuparà de posar la banda sonora a la clausura de la jornada a Climbing Madrid.