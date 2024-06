El Figueres s’aferra a Vilatenim per la gesta de pujar a Tercera RFEF

El Figueres necessita capgirar un 3-1 en contra davant l’Atlètic Lleida per ser equip de Tercera RFEF. El partit de tornada de la final del play-off d’ascens es disputa aquest dissabte 15 de juny (16 h/La Xarxa TV) a l’Estadi de Vilatenim. El conjunt de Roger Vidal va patir un fort desencís el dissabte passat a l’anada després de veure’s superat pel conjunt lleidatà (3-1). I encara podia haver estat pitjor, però gràcies al gol per l’escaire de l’unionista Àlex Sánchez en el temps d’afegit, el Figueres té un bri d’esperança per remuntar l’eliminatòria.

A la Unió confien que Vilatenim faci la seva màgia per empènyer els seus homes a protagonitzar la gesta. En aquesta ronda no es comptabilitzen el valor doble dels gols a fora ni es té en compte la classificació final a la lliga regular. Per tant, el Figueres necessita guanyar 2-0 o 3-1, per exemple, per forçar la pròrroga i si se la vol estalviar clavar un 3-0 o un 4-1 al llarg dels noranta minuts.

Que s’ompli Vilatenim

El migcampista terradenc Marc Bech, un dels pilars de la plantilla, desitja que «Vilatenim estigui ple i ens ajudi, ja que nosaltres confiem a aixecar-ho. A l’Atlètic Lleida ja els vam guanyar a casa en el partit de lliga i ara ho repetirem». L’exjugador de l’Escala reconeix que a l’anada «no vam estar massa fins. Ells van sortir molt bé els primers minuts i intensos. A partir d’aquí ens vam anar sentint còmodes, però quan estàvem millor i havíem generat 2-3 ocasions clares ens van marcar l’1-0. A la represa l’àrbitre ens va xiular un penal en una acció molt dubtosa i el partit va fer un tomb. Però vam tenir sort de fer el gol a l’últim minut que ens dona vida».

Al camp Ramon Farrús, el Figueres, acompanyant per mig centenar d’aficionats, va encaixar els gols als minuts 30, 56 i 73.

Una victòria per cada equip

El conjunt de l’Alt Empordà s’ha plantat a la final després d’eliminar l’Horta a les semifinals (2-1 i 1-1) i d’acabar cinquè de la Lliga Elit. L’Atlètic Lleida, per la seva part, va finalitzar sisè i a la primera eliminatòria va sorprendre al Vic (1-0 i 0-1). A la lliga regular, el Figueres havia vençut 1-0 a l’Atlètic Lleida a casa i va perdre-hi a fora pel mateix resultat.

Jornada econòmica i entrades entre 5 i 10 €

El Figueres-At. Lleida és decretat com a jornada econòmica. El preu de les entrades pels socis de la Unió és de 5 euros i se’ls obsequiarà amb una altra de regal. Pels no socis, el preu és de 10 €, però es poden aconseguir per 5 si s’agafen anticipadament a les oficines del club, a l'estadi (de 18 a 19.30 h fins aquest divendres).

El retorn de Ferrón, la millor notícia

Al camp de l’Atlètic Lleida, dissabte passat, una de les notícies positives va ser el retorn del davanter Xavi Ferrón. El qualitatiu jugador figuerenc va reaparèixer al minut 77 després de tres mesos absent per lesió. Aquesta temporada ha jugat 18 partits i ha marcat tres gols.

Cinc resultats a casa d’enguany li valdrien

Un 2-0 o 3-1 per forçar la pròrroga - i penals, si s’escau- i un 3-0 o 4-1 per pujar al final dels noranta minuts. Aquests són els resultats que necessita el Figueres. Aquesta temporada a Vilatenim ha guanyat 3-0 al Rubí; 4-2 a l’Horta i 2-0 al Viladecans, al Valls i al Guineueta.

Dotze anys de l’últim ascens de categoria

La Unió aspira a celebrar aquest dissabte l’ascens de categoria, una sensació que no té des de fa dotze anys. El darrer cop que els figuerencs van pujar de categoria va ser el 2012, de Primera Catalana a Tercera Divisió, després de culminar cinc ascensos consecutius.

Peralada i l’Escala l’esperen a Tercera

Si el Figueres obté l’ascens a Tercera RFEF -cinquena categoria estatal- es trobarà el Peralada, l’Escala, Manresa, Cerdanyola del Vallès, Vilassar de Mar, Badalona, Prat, Tona, Reus, Muntanyesa, Grama, Girona B, Mollerussa, Sant Cristòfol, Europa B i Sabadell B, entre altres.