Figueres i Navata jugaran el MICFootball7 de rècord a Salou

El Mediterranean Sports Village de Salou, a la Costa Daurada, serà l'escenari el cap de setmana del 15 i 16 de juny, de la 20ª edició del torneig internacional de futbol base MICFootball7. L'esdeveniment arriba a les dues dècades d'existència i ho fa amb rècord absolut de participació. Comptarà amb 136 equips i més de 1.700 jugadors prebenjamins, benjamins i alevins procedents de 12 països: Espanya, Xina, Bielorússia, Hongria, Japó, Corea del Sud, Països Baixos, Regne Unit, Marroc, Kuwait, França i Bèlgica. D'entre els clubs més destacats que hi prendran part hi ha el FC Barcelona, RCD Espanyol, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Valencia CF, Southampton FC i Liverpool FC, entre d'altres. Pel que fa l'àmbit altempordanès, està prevista la participació de clubs com la UE Figueres i el CF Navata.

Els 330 partits es jugaran en 13 camps de futbol 7. El torneig es dividirà en cinc categories, depenent de l'edat dels participants: U8, prebenjamins (nascuts el 2012); U9, benjamins de primer any (2013); U10, benjamins de segon any (2014); U11, alevins de primer any (2015); i U12, alevins de segon any (2016).

Els equips arriben a Salou aquest divendres, demà dissabte hi haurà la fase de classificació i el diumenge es jugaran les fases finals i de consolació. Tots els grups i calendaris es poden consultar al web www.micfootball7.com, mentre que l'evolució del campionat també es podrà seguir en directe mitjançant l'aplicació Tournify. Pel que fa a les categories U10 i U11, els seus partits es podran veure íntegrament per streaming a través de la plataforma E+, d'ATM MEDIA, que també retransmetrà totes les finals del torneig.

Rafa Carrasco, director del torneig, explica que la vintena edició del MICFootball7 és "molt especial" perquè "arribem als 20 anys d'història i ho celebrarem amb rècord d'equips participants i més països que mai, que confirma la internacionalitat d'aquest esdeveniment". Afegeix que "fa tres anys vam decidir venir a la Costa Daurada i la resposta de tots els clubs està sent molt positiva. També és un factor favorable poder jugar tots els partits en una mateixa instal·lació, el que permet que les famílies es puguin reunir i passar un cap de setmana lúdic en el qual el futbol base es viu al màxim".

Un torneig amb idèntica filosofia que la del MICFootball

El MICFootball7 és un torneig internacional de futbol base que permet als més petits començar a sentir-se futbolistes. La filosofia del campionat es basa en la unió de les millors escoles catalanes i estatals amb equips procedents d’altres indrets del món, tal com passa amb el MICFootball, que es disputa per Setmana Santa a la Costa Brava i que enguany ha celebrat la 22a edició.

La internacionalització d’aquest torneig ha portat fins al MICFootball7 durant dues dècades a clubs d’arreu del planeta com ara l’Olympique de Lió i el París Saint-Germain francesos, el SK Lierse belga, l’escola del RCD Espanyol a Algèria, el Liverpool anglès, el Wakatake japonès i el Stryx Sports i el Barcelona Elite Denver, tots dos procedents dels Estats Units.

L'any passat, el FC Barcelona va ser el gran dominador a l'imposar-se en dues (U9 i U12) de les cinc categories del campionat. El MICFootball7 del 2023 va comptar amb la participació de 104 equips i va reunir uns 3.000 espectadors a la Costa Daurada. Valencia CF (U8), Atlético de Madrid (U10) i Villarreal CF (U11) van ser els altres vencedors.

CaixaBank multiplica el seu suport al MIC

Amb més de 30 anys d'experiència, CaixaBank és una de les empreses pioneres del patrocini esportiu, el que considera una eina estratègica de comunicació. El lligam que uneix des de fa temps l'entitat amb el MIC s'ha reforçat aquest any i el següent, pel que es multiplica el suport al MICFootball7, així com també als campionats MICFootball, MICIntegra (aquest amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa") i el nou MICFootfem, la primera edició del qual va tenir lloc el primer cap de setmana de juny a Vic. En el cas del MICFootball7, també es compta amb el patrocini de reconegudes marques com és el cas de Panini, Puma, Mundo Deportivo, Futbol Emotion, Veri, Poma de Girona i E+.