El CT Figueres acull un torneig estatal de tennis en cadira de rodes i un altre de pàdel benèfic

Les instal·lacions del Club Tennis Figueres, amb seu al Camí de la Bòbila de Santa Llogaia d’Àlguema, acolliran entre aquest dijous 13 i diumenge 16 de juny dues competicions de tennis i de pàdel amb caràcter inclusiu i benèfic. Per un costat, del 13 al 16 de juny se celebrarà la primera edició del Torneig Ciutat de Figueres de tennis en cadira de rodes. Per l’altre costat, del 14 al 16 de juny també tindrà lloc per primera vegada el Torneig Benèfic de Pàdel amb la col·laboració de la Fundació Blanca Ochoa i el Grup Barymont.

Tennis en cadira de rodes

Amb el torneig en cadira de rodes, Figueres recupera una competició històrica que se celebrava fa dues dècades. Agafa el relleu de l’Open Santi Silvas, que els últims anys havia estat impulsat per la Fundació Tommy Robredo a Olot i que era considerat com el millor torneig d’Espanya. L’Open Nacional Ciutat de Figueres- Liga MAPFRE és de primera categoria, reunirà els 16 millors jugadors de l’Estat espanyol i repartirà 1.500 euros en premis.

El Club Tennis Figueres vol convertir aquest torneig com el referent a la província de Girona de tennis en cadira de rodes. L’esdeveniment compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya, Federació Catalana de Tennis i Reial Federació Espanyola de Tennis. El torneig també pretén ser uns dies d’implicació dels membres del club figuerenc, ja que socis actuaran com a voluntaris i alumnes de les escoles esportives com a aplegapilotes.

El cartell del torneig benèfic de pàdel / CTF

Pàdel benèfic

El Club Tennis Figueres s’ha aliat amb la Fundació Blanca Fernández Ochoa en la sensibilització de la salut mental entre els més joves i la prevenció del bullying. El torneig de pàdel vol posar èmfasis en aquests dos aspectes i tots els beneficis es destinaran a una fundació que duu el nom de la referent esquiadora madrilenya -primera dona espanyola en guanyar una medalla olímpica- que es va suïcidar el 2019.

En l’àmbit de joc, hi haurà partits entre divendres i diumenge, dia de les finals. És previst la participació del voltant de 60 parelles en diferents categories: masculina, femenina, mixt i júnior. El Torneig Benèfic de Pàdel compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres i de la Diputació de Girona.

Referents en esport adaptat

Carles Pellejero, gerent del Club Tennis Figueres, explica que «fa mesos que ens hem fixat com a objectiu treballar per ser el club referent a la província de Girona en potenciar l’esport adaptat i poder actuar com a centre esportiu de referència sobre el tennis i el pàdel adaptat».

"Ens hem fixat en ser el club referent a la província de Girona en potenciar l’esport adaptat"

El club disposa d’un entrenador amb certificat oficial de tècnic d’esports adaptat per a la Reial Federació Espanyola de Tennis. Es tracta de Francesc Comí, coordinador de l’àrea de tennis. Pellejero destaca que «ha executat a la perfecció aquell objectiu inicial i ja estem començant a veure els fruits».

A més, el club va ser rebut a la Taula de l’Esport Adaptat, impulsada per la Diputació de Girona i que fomenta i desenvolupa l’activitat esportiva adaptada a les comarques gironines: «Ser-hi ens permet treballar juntament amb altres entitats socials».

"També volem actuar com a centre esportiu de referència sobre el tennis i el pàdel adaptat"

Tanmateix, el febrer passat el Club Tennis Figueres va ser distingit amb el segell Club d’Excel·lència del Tennis Català que atorga la Federació Catalana de Tennis.

Actualment, l’entitat col·labora amb la Fundació Altem organitzant una activitat de tennis i pàdel per al col·lectiu de discapacitats intel·lectual i està en contacte amb altres entitats per començar nous cursos adaptats a partir del setembre.