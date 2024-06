Jornada econòmica en la lluita per l'ascens del Figueres

El Figueres ha de remuntar un 3-1 contra l’Atlètic Lleida per pujar a Tercera RFEF, aquest dissabte 15 de juny (16 h) a l'Estadi de Vilatenim. El duel ha estat decretat com a jornada econòmica per part del club: el preu de les entrades pels socis de la Unió és 5 euros i se’ls obsequiarà amb una altra de regal. Pels no socis, el preu és de 10 euros, però es poden aconseguir per 5 euros si s’agafen anticipades a les oficines del club, a Vilatenim (de 18 a 19.30 h fins el divendres).