La construcció de la ciutat esportiva del Girona FC avança a bon ritme

La ciutat esportiva del Girona FC a Vilablareix avança a bon ritme per tal de poder acollir l'equip de Míchel a partir del 10 de juliol, quan comenci la pretemporada. El club blanc-i-vermell ha compartit aquest migdia un vídeo a les seves xarxes socials en el qual s’hi pot veure que el nou centre d’entrenament va agafant forma amb l’inici dels treballs per a la instal·lació de la gespa en dos dels set camps de futbol que hi haurà. A més a més, els operaris també han col·locat ja els mòduls prefabricats per situar-hi el gimnàs, els vestidors i els despatxos del cos tècnic. És a dir, tot el que hi havia fins al moment a la Vinya del Camiral Golf & Wellness on entrenaven els de Míchel.

L’obra forma part de la primera fase del projecte de la City Football Academy Girona, la qual consta de la construcció dels dos primers camps d’entrenament de gespa híbrida i tota la infrastructura i equipaments necessaris per desenvolupar el dia a dia del primer equip com poden ser els vestidors, gimnàs i despatxos.

Malgrat que la previsió en un principi era començar les obres el setembre de 2023 perquè el Girona s’hi traslladés a entrenar a partir del gener d’aquest any, la construcció de la ciutat esportiva es va haver de posposar per una qüestió burocràtica i la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona no va aprovar la primera fase del projecte fins al passat mes de novembre, mentre que l’Ajuntament de Vilablareix no va donar el permís d’obres fins al cap de tres mesos —el passat mes de febrer—. Els operaris que treballen per al club no van poder portar tota la maquinària fins a principis de març, quan van començar per fi les obres de la ciutat esportiva.

La següent fase

Un cop acabin les obres en qüestió i es doni per finalitzada la primera fase del projecte amb el trasllat de l’equip de Míchel a Vilablareix, el Girona procedirà a fer els tràmits estipulats per completar el projecte de la seva ciutat esportiva amb la construcció de la segona fase amb un altre camp de gespa híbrida i quatre d’artificial. L’espai ocuparà un total de 24 hectàrees.

Llavors, serà quan l’Acadèmia, el femení i el Genuine s’hi traslladin, a més a més del traspàs de les oficines del club al mas de la Massana perquè converteixi en la nova seu institucional. El Girona s’havia marcat que la City Football Academy entrés a ple rendiment el setembre de 2025, però segurament els tempos s’allargaran a causa dels diferents imprevistos que han anat sorgint al llarg del procés.