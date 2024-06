El cabanenc Gerard Blanch es proclama campió de l'Open Girona de BTT

Sant Hilari Sacalm va acollir, el dissabte passat, la prova final del calendari 2024 de l'Open Girona BTT-Càrniques Celrà. El Club Ciclista Ça-Calm Express organitzava un any més la cita de BTT, enguany puntuable dins el calendari del nou format de Lliga Catalana de BTT, en la que era la cinquena prova gironina de la competició després de les curses celebrades a La Jonquera, Castell d'Aro, Quart i Vilajuïga.

D'aquesta manera, la prova selvatana va servir per a coronar el ciclista de Cabanes Gerard Blanch i Alba Lara (Sant Gregori i El Llémena) com a campions absoluts de l'Open Girona BTT d'aquesta temporada 2024, amb el patrocini de Càrniques Celrà, que durant més d’una dècada ha donat suport al BTT gironí. Va ser una jornada amb protagonisme per a la Kids Cup per a les categories de formació (Totes les classificacions) i amb participació dels infantils dins els recorreguts de les categories open, ajuntant així una jornada que va comptar amb una participació propera als 210 ciclistes entre totes les categories.

En aquesta prova final, Pau Aguilera (Fante Atika Team) va aconseguir la victòria absoluta, superant a Juan Diego Cárdenas (Artsport Unica Factory Team) i a Víctor Pérez (Suria Bicis Figueres Club), mentre que en categoria femenina, Noemí Moreno (73Factory-BG Team), una setmana després de revalidar el seu títol de campiona de Catalunya a Tortosa, va dominar la prova davant d'Esther Villaret (Blanda Espartans Racing Team) i de Alba Lara (Sant Gregori i El Llémena), que amb aquest resultat coronava el seu liderat en la general de l'open gironí.