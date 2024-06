Vine a escalar, que ha arribat el moment: ¡comença Climbing Madrid!

Sorprendre's amb les increïbles habilitats d'ascensió dels professionals, que competiran al Campionat d'Espanya d'Escalada i de Paraescalada i, per primer cop en molt de temps, tindran premis oficials; prendre’S un refresc en una terrassa o una hamburguesa en un ‘foodtruck’; ballar al ritme de concerts i sessions de DJ en directe; dormir amb la teva càmper a les instal·lacions del recinte en companyia de la teva gent; conèixer, via clinics i xerrades, les llegendes més importants d'aquest esport, i fins i tot posar a prova les teves habilitats d'escalada al mur boulder obert al públic, desafiant, o no, la resta d'assistents, perquè també hi haurà obsequis per als millors. Tu decideixes perquè tu seràs, al final, el protagonista.

Climbing Madrid, la gran festa de l'escalada, traspassa els límits habituals dels esdeveniments esportius i ofereix un complet cartell que acosta la posada en escena a la dels grans festivals musicals. Així que ja ho saps, tant si escales com si no, vine a Climbing Madrid i passa-t’ho d'allò més bé amb la teva família, amics, parella, companys de feina… Hi haurà diversió per a tothom.

On i quan

La gran festa de l'escalada se celebrarà a la Comunitat de Madrid, al recinte firal d'Arroyomolinos, i estarà oberta tota la setmana, del dilluns 10 al diumenge 16 de juny. Els horaris són de 10 h a 22.30 h, encara que el divendres i el dissabte s’allargarà de les 8 h a les 00 h. Diumenge, la jornada de cloenda, el tancament serà a les 18 h.

L'accés a l'esdeveniment i el desenvolupament de totes les activitats és completament gratuït: només cal apuntar-se a la web, a l'apartat corresponent.

L'ambient familiar i de concòrdia distingeix la comunitat de l'escalada. / .

El valor de la comunitat

L'escalada és un dels esports més complets i saludables que hi ha. Però no només això, perquè els aficionats conformen una de les comunitats més especials, amb gran proximitat i confraternització entre tots els seus membres, i un component sostenible i inclusiu gairebé únic. I aquest ambient de bon rotllo es veurà a Climbing Madrid.

El millor del públic

L'atmosfera de companyonia es gaudirà al mur ‘boulder’ obert al públic, on tothom qui vulgui podrà desplegar les seves habilitats. I serà possible fer-ho de forma individual i també en mode competició, desafiant la resta del públic i sumant punts que acabaran component una classificació final.

Els guanyadors de la competició popular s'anunciaran al final de la setmana i rebran obsequis en forma de bons, material esportiu i entrades, entre d'altres.

El mur búlder obert al públic permetrà que qualsevol posi a prova les seves habilitats d'escalada. / .

Campionats i premis

A Climbing Madrid tindran lloc proves del Campionat de Madrid, de la Copa d'Espanya i també del Campionat d'Espanya. Hi participaran esportistes juvenils i absoluts, i tant a la categoria general d'Escalada com a la paral·lela de Paraescalada, on concorren escaladors amb discapacitat, la progressió dels quals per la paret resulta fins i tot més espectacular que la dels professionals d'Escalada.

I, per primera vegada en molt de temps, aquest esport recupera els premis econòmics i a Arroyomolinos es distingirà els tres millors de cada disciplina, que rebran quantitats gens menyspreables.

Queda't a dormir

Una solució per esprémer al màxim cada jornada i seguir gaudint del bon ambient de la comunitat de l'escalada. I és que, a banda d'apostar per habitacions i allotjaments a la localitat d'Arroyomolinos, Climbing Madrid permetrà passar la nit en càmpers o autocaravanes al mateix recinte.

La localitat d'Arroyomolinos, amb la Serra de Guadarrama al fons. / .

S'ha habilitat un entorn especial i tothom qui vulgui hi podrà pernoctar, en companyia dels seus familiars, i divertir-se fins que el cos aguanti.

Música i gastronomia

El programa de concerts representa la banda sonora de Climbing Madrid, i recull tota mena d'estils: pop, rock, indie, miami, urderground, avantguardista, electrònic… Hi haurà actuacions musicals diàriament i, el cap de setmana, a més, les sessions de DJ faran que tothom balli.

El DJ Varoc serà l'encarregat d'animar el tancament de Climbing Madrid, el diumenge 16. / .

L'oferta gastronòmica se sustenta en diverses barres i foodtrucks, i contempla hamburgueses, entrepans, salsitxes de frankfurt, nachos i altres plats desenfadats, però de primera qualitat. Un dels proveïdors d'alimentació, per exemple, serà Discarlux, una empresa espanyola especialitzada en carn vacuna gurmet, i també hi serà present Sierra de Cazorla amb la seva aigua mineral.

Coneix les llegendes

A banda de les competicions professionals i la resta de propostes, Climbing Madrid també congregarà diverses de les estrelles i llegendes més importants d'aquest esport, com Chris Sharma, Shauna Coxsey, Carlos Suárez i Geila Macià, entre d'altres, que interactuaran amb el públic oferint xerrades i clinics i se'ls podrà conèixer, per tant, de primera mà.

Chris Sharma, llegenda de l'escalada, juntament amb el seu amic l'actor Jason Momoa. / .