Ramon Pérez i Nelson Hinojosa dirigiran els amateurs del Roses

L’Agrupació Esportiva Roses ha tancat els dos nous entrenadors del primer equip (Primera Catalana) i del filial (Tercera Catalana) per a la propera temporada. Ramon Pérez tornarà a dirigir l’A després que el seu fill Eric Pérez hagi decidit no continuar per motius laborals. Ramon duu 14 anys lligat a l'entitat en diferents tasques.

Per la seva part, el B serà entrenat per Nelson Hinojosa, que era jugador de l’equip aquesta temporada i que ocuparà el lloc de Juandi Herrera, artífex de l'ascens a Tercera Catalana fa un any. En ambdós casos, el president Sergi López ha apostat per homes de club i de casa que coneixen Mas Oliva per haver coordinat l’entitat.