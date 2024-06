Quinti, un Amos de l'Àrea segur que mira enlaire amb el Figueres

La 13a edició dels Premis Amos de l’Àrea, impulsats per l'EMPORDÀ, amb la col·laboració del Consell Esportiu de l'Alt Empordà i la Federació Catalana de Futbol, premiarà els porters i els golejadors més encertats de les 11 categories de futbol territorial amb equips representants de l'Alt Empordà, entre Tercera RFEF i Quarta Catalana masculina, i entre Primera Catalana i Amateur Futbol-7 femenina. Enguany també s'hi inclourà el futbol sala femení i masculí de Primera i de Segona Catalana.

La gala d'entrega dels guardons tindrà lloc el dijous 20 de juny (19.30 h) a l'Auditori dels Caputxins de Figueres.

A la nova Lliga Elit, situada per sota la Tercera RFEF, Albert Quintanas ha estat el porter d'un equip altempordanès menys golejat, amb el Figueres. El jugador de Banyoles, de 31 anys, ha estat, amb les seves aturades, clau perquè l'equip unionista estigui lluitant per ascendir de categoria. La Unió es troba immers en la pugna per pujar i entre aquest dissabte 8 i el següent 15 de juny jugarà la final del play-off contra l'Atlètic Lleida, amb la tornada a Vilatenim.

Quinti, com se'l coneix futbolísticament, ha rebut de mitjana menys d'un gol per partit (19 gols en 18 partits i mig) i, per lesió, a l'inici de la primera volta va cedir la posició a Marcel Expósito. El guardià del Figueres té una àmplia experiència en el futbol gironí i català ja que ha ve futbol base Porqueres i Girona, i, com a amateur, ha estat a les plantilles del primer equip i del filial de Montilivi, Santboià, Olot, Palamós, L'Escala.