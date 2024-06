El Crossfit Siron recull més de 4.400 euros en una nova competició benèfica per a l'Associació Albert Sidrach

Un total de 33 equips van prendre part a la segona edició de la Little Warriors, una competició benèfica de crossfit organitzada el maig passat al Crossfit Siron, de Figueres. L'activitat comptava amb participants de les categories RX -la màxima-, Scaled i Novel. Durant la jornada es van recollir 4.485 € que es destinaran, com és habutal, a l’associació Albert Sidrach, que recapta fons per investigar el Sarcoma d’Ewing. L’associació altempordanesa va ser creada el 2019 per familiars i amics de l’Albert Sidrach, jove que va morir mentre lluitava contra aquest tipus de càncer infantil.