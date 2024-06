Miquel Cruz i Ada López guanyen la Cirera de Terrades

Prop de 400 participants van prendre part, el diumenge passat, a la 12a edició de la Cursa-Marxa de Muntanya Cirera de Terrades, que tenia distàncies de 19 i de 13 km. A la prova llarga, els vencedors van ser el figuerenc Miquel Cruz (1:43:34) i Ada López (2:09:11), que van estar acompanyats en els podis per Xevi Relats i Pablo Pascual -categoria masculina- i per Marili Y. Banegas i Montse Rivera -femenina.

En el recorregut més curt, als calaixos hi van pujar: Carles Táboas, Adrián Campaña i Kilian Barbeta -masculí- i Bea Prior i les germanes Cuca i Laia Novellón -femení.

El podi femení dels 19 km / AFERRATS

Els circuits transcorrien per paratges de les Garrotxes d’Empordà i tenien com el punt més alt l'ermita de Santa Magdalena, al cim de la muntanya de Santa Maria de Codó. Paral·lelament, el dia abans l'esdeveniment va escalfar motors amb una cursa vertical d'1,5 km i 250 metres de desnivell. La Cursa-Marxa de Muntanya Cirera de Terrades va ser organitzada per l'Ajuntament de de Terrades amb la col·laboració de l'Associació per al Foment de l´Esport Recreatiu a Terrades (AFERRATS).

TerradeS