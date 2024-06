Iziar Martínez, la promesa espanyola de l'escalada que viu com escala, “sense comparar-me ni mirar resultats”

Iziar Martínez (2005, Valladolid) és de Valladolid, encara que fa tres anys que viu al nord-oest de Madrid, a Las Rozas, a la casa on resideixen els seus avis. Es va traslladar fins allà apostant per l'escalada, una activitat que va mamar des dels tres anys quan acompanyava els seus pares durant jornades a la muntanya. “Al principi no m'agradava, però suposo que de tant ser-hi em va picar el cuquet, ho vaig començar a provar i a voler millorar…” i l'any passat, amb 18 anys, 'Ichi' va finalitzar tercera al Campionat del Món Juvenil de Bloc, primera al Campionat d'Europa de Bloc i segona al Campionat d'Europa de Dificultat.

A Madrid també hi viuen els oncles d'Iziar, de manera que sempre ha estat envoltada de família i no ha tingut problemes per fer noves amistats. Li agrada gaudir de la música, el cinema, les converses i les passejades quan no té uns peus de gat posats, “soc molt polivalent, m'agrada fer moltes coses”, ens explica.

Tot i això, normalment està enfilada a una paret ja que s’entrena cada tarda -menys quan li toca competició-. Ha acabat el batxillerat i ara està sospesant agafar-se un any sabàtic o emprendre alguns estudis relacionats amb l'esport. El que li demani el cos i la ment de qui ja s'està preparant per competir de tu a tu amb les estrelles de l'escalada sènior. L'any passat ja va quedar tercera en una prova de Copa d'Europa (sènior) i aquest any està totalment enfocada a fer aquest salt “físic i mental” per a la màxima categoria, en la qual ha competit de manera intermitent durant prop de cinc anys, “vull millorar el meu rendiment”.

Iziar Martínez / Foto: Iziar Martínez

L'ineludible treball mental

'Ichi' és una de les promeses de l'escalada espanyola que s'està cuinant a foc lent, sense presses i, sobretot, sense perdre el temps perquè gràcies a la visita setmanal a un psicòleg manté com a principal objectiu “gaudir de l'escalada i posar el focus en el rendiment en lloc del resultat i m’ajuda. No m'agrada pensar en el resultat, si ho faig acostuma a anar a pitjor perquè em poso més pressió. El meu focus ha canviat molt i ara intento no comparar-me amb les meves companyes i això fa que millori molt”.

Aquest aprenentatge és el més positiu que de l'esport aplica en el seu dia a dia. “Per mi, l'esport és igual que la vida: de vegades et compares tota l'estona amb els altres i t'oblides de la teva vida. Pensar així m'ajuda molt”, comenta Iziar, que aquesta temporada ja ha pujat dues vegades al podi a la Copa d'Europa juvenil.

Els seus referents

En aquest camí físic i mental, Iziar està acompanyada de referents com “els meus pares, sobretot. I Janja Garnbret (l'eslovena medalla d'or a Tòquio 2020) pot ser una de les persones que més admiro del món perquè és molt constant i completa. També la japonesa Ai Mori és el meu referent perquè és més baixeta que jo i aconsegueix fer coses increïbles”.

Als seus 19 anys i després d'aquesta xerrada amb ella, a Iziar Martínez se la pot dibuixar com una escaladora prometedora, una arquitecta conscient dels grans materials amb què compta per edificar una bonica carrera esportiva i dels obstacles i barreres que ha de superar perquè res s'esfondri. Potser, pas a pas, d’aquí a uns anys se la vegi competint per grans fites com anar a una cita olímpica: “És un somni, però sense obsessionar-m’hi. Al final això és un resultat que pot arribar o no. Jo lluitaré per fer-ho possible, però també gaudiré del procés”.