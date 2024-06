El figuerenc Oscar Ureña ascendeix a Primera Divisió amb el Leganès

El Leganès ha assolit l'ascens a Primera Divisió com a campió de Segona Divisió A, aquest diumenge al vespre. En el conjunt madrileny hi competeix l'extrem de Figueres Oscar Ureña. El futbolista dominicà de 21 anys, que avui ha estat convocat contra l'Elx (2-0), però que no ha arribat a jugar, ha estat cedit al Leganès aquesta temporada per part del Girona.

Ureña ja sap què és jugar a Primera, hi havia debutat amb el club gironí, i a les properes setmanes es decidirà si el Girona se'l queda o el torna a cedir.

L'exjugador de la Salle Figueres i de la UE Figueres va estar cedit al Cartagena, també de la categoria de plata, la temporada passada i enguany amb el Leganès ha disputat 17 partits. Ureña, que manté la família i les amistats a Figueres, disputarà el proper estiu els Jocs Olímpics de París amb la República Dominicana.