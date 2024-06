Què ha de fer el Figueres per pujar a Tercera i quins rivals es trobaria?

Dissabte 15 de juny, a la tarda, a l'Estadi de Vilatenim. És el dia i el lloc on la Unió Esportiva Figueres sabrà si torna a Tercera RFEF dos anys després. Els figuerencs, que van acabar la Lliga Elit -sisena categoria estatal- en cinquena posició, s'enfrontaran a l'Atlètic Lleida a la final del play-off. La lluita per pujar de categoria es disputarà en dos enfrontaments: l'anada al camp dels lleidatans (Ramon Farrús), el proper dissabte 8 de juny, i la tornada una setmana més tard, el dia 15, a Vilatenim.

El rival dels altempordanesos serà un Atlètic Lleida que va acabar sisè i que a les semifinals s'ha carregat el tercer, el Vic (1-0 i 0-1). El conjunt que entrena el garrotxí i exjugador del primer equip blanc-i-blau Roger Vidal ha deixat fora de combat aquest dissabte l'Horta, que havia acabat quart, gràcies a un gol a la pròrroga del terradenc Marc Bech (1-1) que feia bo el 2-1 assolit a l'anada en el temps de descompte. Els minuts finals han somrigut als figuerencs en aquesta eliminatòria i ara volen culminar el somni contra els lleidatans, club que està meditant la compra del Badalona a Segona RFEF.

En aquesta final no es comptaran ni els valors dels gols a camp contrari ni es tindrà en compte la classificació al final de la lliga regular. Per tant, en cas d'empat de gols, Vilatenim acolliria una pròrroga i, si fes falta, la tanda de penals.

Treure el cap de nou

El Figueres es va refundar el 2007 a Tercera Regional, l'últim esglaó, va anar pujant a poc a poc de categoria fins arribar a Tercera Divisió, el 2012. I, després de deu anys i de disputar una promoció per pujar a Segona B (2014/15), el maig del 2022 va descendir a Primera Catalana.

Aquesta temporada, l'havia iniciat amb tres derrotes inicials, zero punts, com a cuer, i ara té més a prop que mai l'ascens a Tercera RFEF, la cinquena categoria. En aquesta lliga ja hi competeixen altres altempordanesos, com el Peralada i l'Escala, i el proper curs també hi haurà el Manresa, Cerdanyola, Vilassar de Mar, Prat, Muntanyesa i els filials del Girona, Europa i Sabadell B, entre d'altres. Alguns d'aquests rivals són vells coneguts de l'última temporada a la categoria (2021/22), que van perdre a l'última jornada al camp del Sant Andreu.

Per tornar-hi a ser, l'equip, pendent de recuperar l'estrella, Xavi Ferrón, necessitarà els gols del pitxitxi Khalid Noureddine, l'electricitat per banda d'Arnau Teixidor, les aturades de Quinti, la solidesa defensiva encapçalada pels omnipresents Ayoub Jaaidi i Zou Moustakim i el domini al mig del camp del trident Marc Bech-Pol Blay-Pep Vergara, entre altres.