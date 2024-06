Aday Benítez deixa la banqueta de l'Escala mig any després

Aday Benítez deixa de ser l'entrenador del primer equip de l'Escala. L'exfutbolista del Girona marxa sis mesos després de rellevar Arnau Sala en el càrrec i capgirar la mala dinàmica inicial del conjunt altempordanès a 3a RFEF. Dels vint-i-tres partits de l'equip amb Aday a la banqueta, l'Escala només n'ha perdut vuit i ha pogut pujar fins a la setena posició i somiar amb el play-off d'ascens.

L'Escala ha fet pública la notícia a través del seu compte d'X, on ha agraït la feina feta pel tècnic:

Tal com apunta Mundo Deportivo, sembla que Aday Benítez tornarà a la banqueta del CE Europa barceloní per fer-se càrrec del primer equip, situat a 2a RFEF. Serà la segona etapa d'Aday al club gracienc, ja que era l'entrenador del filial just abans de fitxar per l'Escala.