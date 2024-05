El Figueres busca l'accés a la final per pujar a Tercera RFEF al camp de l'Horta

El Figueres, equip de la Lliga Elit, es troba immers en la lluita per ascendir a Tercera RFEF, la cinquena categoria del futbol estatal. El conjunt que entrena Roger Vidal disputarà, aquest dissabte 1 de juny (18.30 h/Betevé), la tornada de les semifinals del play-off d'ascens al camp de l'Horta. Al complex barceloní del Feliu i Codina els unionistes defensaran un 2-1 a favor del partit d'anada, assolit el dissabte passat a l'Estadi de Vilatenim amb un gol agònic d'Arnau Teixidor en el minut 94.

En aquesta promoció no es comptabilitzen ni el doble valor dels gols a camp contrari ni el fet d'haver quedat més amunt o avall a la classificació de la lliga regular. Per tant, la Unió accedirà a la final si empata o guanya el partit. En cas de perdre per la mínima el duel es decidirà a la pròrroga i, si calgués, a la tanda de penals.

Per aquest partit, Vidal no té cap jugador sancionat i segueix pendent de l'evolució, entre altres, del lesionat Xavi Ferrón. Els altempordanesos tindran el suport d'un nombrós grup de socis i aficionats, que es desplaçaran amb bus i en cotxes particulars.

Com quedaria la final?

Si el Figueres supera aquesta ronda jugarà la final, a doble partit, contra el vencedor del Vic-Atlètic Lleida -els lleidatans van vèncer 1-0 a l'anada. En aquest cas, l'Estadi de Vilatenim acolliria l'anada si el rival fos el Vic (el 8 de juny) i la tornada (15 de juny) si el contrincant fos l'Atlètic Lleida.