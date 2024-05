Vine a escalar i practica l'esport dels famosos

La cantant Aitana, els actors Hugo Silva i Miguel Ángel Silvestre, el periodista esportiu Antonio Lobato i l'aventurer televisiu Jesús Calleja. L'escalada està en expansió i no només entre el gran públic, també entre els famosos. I és que cada cop hi ha més celebrities que practiquen aquest esport d'èxit. Fins i tot la reina, la majestat dona Leticia Ortiz, ha confirmat diverses vegades, en declaracions als mitjans, la seva afició per la muntanya i aquest esport.

¿Vols saber per què? Vine a Climbing Madrid i descobreix-ho. L'esdeveniment d'escalada més gran mai vist a Espanya se celebrarà a la Comunitat de Madrid, a Arroyomolinos, del 10 al 16 de juny. I serà una gran oportunitat per endinsar-se de primera mà en aquesta activitat esportiva i experimentar-ne les bondats.

El ganxo de l'escalada està atrapant un gran nombre de personalitats, gràcies als beneficis físics i mentals que proporciona, perquè eleva tant el cos com la ment i és un dels esports més complets i saludables que hi ha.

La cantant espanyola Aitana. / .

Pot ser que algunes de les personalitats nacionals facin acte de presència a Climbing Madrid, ja sigui per practicar el seu esport favorit al mur ‘boulder’ obert al públic o per gaudir contemplant les increïbles habilitats dels professionals competint en les proves del Campionat d'Espanya.

Estrelles de Hollywood

Fora de les nostres fronteres, el cartell de famosos aficionats a l'escalada també resulta molt rellevant, perquè inclou, per exemple, estrelles de Hollywood del cinema d'acció de la talla de Sylvester Stallone, Keanu Reeves i Jason Momoa que, en algunes de les seves últimes pel·lícules, han interpretat Barney Ross (el cap d’‘Els Mercenaris), John Wick i Aquaman, respectivament.

Però l'escalada ha calat també entre les celebrities femenines, com Salma Hayek, Keira Knightley i Jessica Biel, famoses, entre altres coses, pels seus papers a Obert fins a la matinada, Pirates del Carib i Total Recall.

L'actriu mexicana Salma Hayek. / .

Llegendes de l'escalada

També hi ha escaladors que s'han convertit en llegenda pels seus vistosos assoliments i extensa trajectòria esportiva, aconseguint traspassar les fronteres de la popularitat i apropant-se a la categoria de mites. I també hi ha referències nacionals i internacionals, que, a més, aniran a Climbing Madrid.

Chris Sharma és un dels millors exemples, perquè aquest californià establert a Catalunya s'ha convertit en una autèntica superestrella de l'escalada gràcies a les rutes d'ascens en roca gairebé impossibles, que fa dècades que completa sense esforç aparent. Sharma, que és amic personal de Jason Momoa, interactuarà amb el públic via clinics, per la qual cosa els assistents podran conèixer-lo de primera mà.

La llegenda de l'escalada, Chris Sharma, i el seu amic personal, l'estrella de cinema Jason Momoa. / .

Carlos Suárez, per la seva banda, és una de les icones nacionals. Escalador, alpinista, saltador base, conferenciant i fins i tot escriptor, Suárez és un dels més grans de l'escalada a Espanya i la seva presència també està confirmada a la gran festa esportiva d’Arroyomolinos, com a mestre de cerimònies i entrevistador. Entre altres coses, parlarà amb Sharma i tots els presents podran delectar-se amb una de les trobades de més altura que es poden gaudir en l'univers de l'escalada. Vine a Climbing Madrid i no t'ho perdis.