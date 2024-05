Figueres acull el futur de l’hoquei català en dos dies

Figueres acollirà, aquest cap de setmana dies 1 i 2 de juny, el Campionat de Catalunya de seleccions territorials de la categoria infantil masculí i FEM15 d’hoquei patins. Els partits es disputaran entre les 10 del matí i les 9 de la nit al pavelló Rafel Mora de Figueres. En infantil masculí hi competiran combinats de Barcelona -nord i sud-, Tarragona, Girona, Lleida i d’Andorra, que han estat convidats. En FEM15, hi seran Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.

L’esdeveniment és organitzat per la Federació Catalana de Patinatge i el Club Hoquei Figueres. El campionat es va presentar dijous passat al terrat de l’Ajuntament de Figueres, col·laborador del torneig, amb les intervencions de Benjamí Pons, president de la Federació Catalana de Patinatge; Cati Fontana, delegada de Girona de la FECAPA; Jordi Vidal, president del CH Figueres, i Pere Montserrat, regidor d’Esports.

Amb una jugadora jonquerenca

El club amfitrió no hi competirà amb cap membre, però la competició sí que comptarà amb una jugadora de l’Alt Empordà, la jonquerenca Arlet Carreras (Jonquerenc), convocada per a la selecció territorial gironina FEM15.