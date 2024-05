Erika Fraguas, una Amos de l'Àrea que va passar de carrilera a portera a Roses

La 13a edició dels Premis Amos de l’Àrea, impulsats per l'EMPORDÀ, amb la col·laboració del Consell Esportiu de l'Alt Empordà i la Federació Catalana de Futbol, premiarà els porters i els golejadors més encertats de les 11 categories de futbol territorial amb equips representants de l'Alt Empordà, entre Tercera RFEF i Quarta Catalana masculina, i entre Primera Catalana i Amateur Futbol-7 femenina. Enguany també s'hi inclourà el futbol sala femení i masculí de Primera i de Segona Catalana. La gala d'entrega dels guardons tindrà lloc a finals de juny a Figueres, en una data encara per concretar.

A Segona Catalana, Erika Fraguas ha estat la portera altempordanesa menys golejada de la categoria amb l'Agrupació Esportiva Roses. La jove jugadora rosinca, de 18 anys i d'encara en edat juvenil, ha encaixat 37 gols en 15 partits. Erika, que havia provat la boxa i l'handbol abans de posar-se les botes, es va iniciar en el món del futbol fa poc temps com a jugadora de camp, més concretament a la posició de carrilera. L'estiu passat, animada per les companyes, va optar per col·locar-se a sota els pals de Mas Oliva.