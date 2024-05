Girona bull per celebrar la Champions amb la Festa del Girona FC

Joia, alegria, veus ronques de tant cridar, les mans encetades de tant aplaudir i animar... Tot això s'ha vist durant tota la temporada a Montilivi en un curs històric que ha dut el Girona FC a la Champions League. Aquest diumenge tocava celebrar-ho fort, i l'equip i l'afició ho han fet amb una rua que ha dut futbolistes i tècnics des de Montilivi fins a la Plaça del Vi. Allà, on hi havia gent des de més de dues hores abans, el sentiment general que ha envaït els milers de seguidors que l'han ompert, eufòria a banda, ha estat l'emoció. Una emoció que ha provocat, sobretot, sentir l'himne de la Champions League interpretat pel Cor Geriona i que ha precedit els parlaments des del balcó. Un moment màgic i inoblidable que ha negat els ulls de Míchel i Delfí Geli que esperaven el seu torn per parlar. A partir d'aquí, els protagonistes s'han deixat endur per l'eufòria. Aleix Garcia ha estat un dels animadors de la festa i s'ha atrevit a trencar el protocol per revelar, o confirmar, la nova samarreta per a la temporada que ve amb el símbol de la Champions . "Aquí teniu el logotip de la Champions!", ha dit.

Festa final a la Copa. / David Borrat (EFE)

Míchel ha estat un dels més aclamats per una afició que gairebé no li ha deixat fer el seu discurs enmig del "Míchel català, Míchel català". "Junts som mes forts. Junts som invencibles. Immortals, com la ciutat. "Aquests jugadors han fet el millor futbol d’Espanya i de tot el món. El 29 de maig és el centenari del Rayo, que és el meu equip de tota la vida i a Vallecas diem. "Europa, flipareu amb el Girona aquest any!!!" Juanpe ha demanat "una estàtua" a l'alcalde Lluc Salellas per a Cristhian Stuani. El capità ha agraït el suport de la gent. "T'estimo Girona!" ha acabat. Per la seva banda, Portu s'ha atrevit amb el català i ha revelat que la profecia que va fer "ara fa sis anys" s'ha fet realitat. "En aquest mateix balcó vaig dir que el Girona jugaria la Champions i aquest somni s'ha fet realitat. Tant de bo que no s'acabi mai!".

El Girona FC al balcó de l'Ajuntament de Girona. / David Borrat (EFE)

Amb la bandera d'Ucraïna al coll, Dovbyk a qui molts aficionats no havien sentit mai la veu també hi ha dit la seva. "Vull agrair l'entusiasme als fans. Hem estat com una família". Tsygankov que ha deixat anar un "ens veiem la temporada que ve!". Savinho també ha agraït el suport de la gent. "Us estimo molt a tots", mentre els aficionats reclamaven a Quique Cárcel que el fitxés. Couto també ha agafat el micro per etzibar un "Visca Girona, visca Catalunya i visca Fresita!".

Acabats els actes a la plaça del Vi, l'expedició blanc-i-vermella s'ha dirigit cap a la Copa on hi ha concerts i final de festa amb Les que Faltaband i Els Catarres.