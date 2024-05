El Figueres inicia la promoció en una "situació òptima" per tornar a Tercera

El dissabte 15 de juny és la data que té el Figueres entre cella i cella per tornar a Tercera RFEF dos anys després. El 2022, els unionistes van descendir a Primera Catalana i el curs passat, en el primer intent per recuperar la categoria, van fallir. Ara, el conjunt que entrena Roger Vidal està en predisposició de fer-ho. És a només quatre partits d’assolir-ho i pugnarà contra tres rivals que s’ha trobat aquesta temporada a la Lliga Elit.

La promoció d’ascens es disputa en dues eliminatòries a doble partit. A les semifinals la Unió se les veurà amb l’Horta: l’anada aquest dissabte (16 h) a Vilatenim i la tornada al Feliu i Codina l’1 o 2 de juny. Aquest curs, els blanc-i-blaus han guanyat els dos partits (4-2 i 0-1). Si supera aquesta ronda disputarà la final contra el vencedor del Vic-Atlètic Lleida, amb Vilatenim com a seu de l’anada si el rival fos el conjunt vigatà i de la tornada si acaba sent el lleidatà.

Vidal anima a "ser valents"

Roger Vidal explica que l’equip arriba al play-off "en una situació òptima. Hi arribem bé, amb dinàmica molt bona i amb confiança. L’equip ha estat capaç d’estabilitzar-se després de l’inici irregular i de l’últim mes d’alguns dubtes". Per al tècnic garrotxí "tots els rivals són a batre. Els equips que juguem la promoció hi som per algun motiu. La lliga ha estat igualada, hem de minimitzar els errors i ser valents".

El també exjugador de la Unió demana el suport de l’afició: "Si tenim un Vilatenim com el dia del Rubí pot ser determinant".