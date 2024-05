El Figueres torna a una promoció nou anys després de la de Sòria

El Figueres rep l'Horta aquest dissabte 25 de maig (16 h) a l'Estadi de Vilatenim a l'anada de les semifinals de la promoció d'ascens a Tercera RFEF. L'objectiu és assolir el retorn a una categoria que van perdre fa dos anys. Jugar un play-off no és nou per al club, si bé ja fa un temps que no en disputa cap. Qui no recorda l'intent de pujar a Primera Divisió, el 1992, en el play-off contra el Cadis, o les fatídiques promocions per recuperar la Segona Divisió A, el 1996 i el 1997, amb rivals com l'Atlètic de Madrid B, Jaén, Osasuna B, Talavera o Aurrerá.

Ara bé, el darrer cop que la Unió va jugar una eliminatòria per pujar de categoria va ser el juny del 2015, quan competia a Tercera Divisió i es va classificar per a la promoció per pujar a Segona Divisió B. A la primera eliminatòria, als quarts de final, els nois que entrenava en aquell moment Edu Vílchez es van enfrontar al filial del Numància. A l'anada, a Vilatenim, els de l'Alt Empordà van guanyar 2-1 i a la tornada, a Sòria, van perdre 1-0, quedant eliminats pel factor del valor dels gols a camp contrari.

Des d'aquella fatídica eliminatòria que la Unió no ha jugat cap més play-off. A Tercera, l'equip hi va romandre 10 anys, fins que va descendir el 2022 a Primera Catalana. Ara, competeix a la nova Lliga Elit, la categoria que està just per sota la Tercera RFEF.