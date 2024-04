Els alevins del Figueres i del Palau-saverdera, primers campions de la temporada

La temporada de futbol base està afrontant la recta final amb uns quants títols de campió en joc. Els primers conjunts que han aixecat el trofeu són l'aleví A S12 del Figueres, campió de Preferent, i l'aleví S11 del Palau-saverdera, primer classificat de Segona Divisió.

Els figuerencs, entrenats per Raül Agné i per Antoni Carrillo, s'han mostrat molt sòlids durant la temporada a la màxima categoria alevina, amb 26 victòries en 26 partits. El Sant Gregori i el Banyoles no li han pogut mantenir el ritme. També han fet el ple de triomfs (17 de 17), de moment, els joves jugadors palauencs, dirigits per Julio Chaves i Camilo Nogueira. Vilamalla B, Fortià i la Jonquera han estat els seus immediats perseguidors.

L'equip aleví del Palau-saverdera, campió / CEDIDA

Més títols per decidir

En la resta de categories diferents equips també opten a quedar primers. En juvenils, el Peralada B i l'Esplais pugnen pel primer lloc de Primera Divisió, i el Sant Pere Pescador pel de Segona. En cadets, el Figueres encapçala la Primera Divisió i, a Segona Divisió, el Peralada B i el Figueres C pugnen per la primera plaça del grup 7 i L'Escala pel del grup 8.

En infantils, el Peralada mana a Primera Divisió i, a Segona Divisió, el Juncària està sent el més sòlid del grup 12 i el Peralada B, el Navata B i el Bàscara B es juguen quedar primers de l'aferrissat grup 13.

En alevins S12, el Figueres B intenta atrapar l'Olot a Primera Divisió, mentre que l'Empuriabrava-Castelló és líder de Segona Divisió. I, en alevins S11, el Figueres també vol destronar l'Olot al capdavant de Preferent i dos conjunts més unionistes encapçalen els seus grups de Primera Divisió: el B en el 8 i el C en el 7.