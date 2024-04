Pep Pagès i Abril Torrent, campions de la nova lliga de curses de muntanya de l'Alt Empordà

El corredor de Vilabertran Pep Pagès i la corredora de Roses Abril Torrent s'han proclamat campions de la nova Lliga de curses de muntanya de l'Alt Empordà. Els runners altempordanesos han estat els més regulars de les tres proves que han configurat el circuit d'enguany: L'Embruixada Trail, de Llers; La Balcó de L'Empordà, de Palau-saverdera; i la Fox Trail, de Sant Llorenç de la Muga.

Els podis finals de l'Empordà Trail Series by Procasa, tal com s'ha batejat la competició, han estat completats pels capmanyencs Jacob Cortés i Alex Solà -categoria masculina- i per Naia Torrent i Anne Claire Gayraud. Els guardons es van entregar en la cursa final, a terres santllorencines, el diumenge passat.

El podi masculí, encapçalat per Pep Pagès / LUCIA LUQUE

La lliga constava de tres curses puntuables que transcorrien per la Garriga d'Empordà, Verdera i l'Alta Garrotxa. La prova inaugural va ser a Llers, el 25 de febrer, amb recorreguts de 12 i de 21 km. La de Palau-saverdera va ser el 17 de març amb distàncies de 6, 11 i 21 km, i la de Sant Llorenç de la Muga el 7 d'abril, amb proves de 7 i 14 km.

Per la lliga, només s'han puntuat les curses llargues de cada prova (les mitges maratons de Llers i de Palau-saverdera, i la de 14 km de Sant Llorenç de la Muga). Per a l'edició del 2025 no es descarta que alguna cursa s'afegeixi a l'Empordà Trail Series.

Una dècada després

Fa una dècada, a l'Alt Empordà ja es va impulsar la Lliga de curses de muntanya a la comarca, amb la presència de quatre curses estabilitzades que tenien entre 20 i 23 km de recorregut. En el projecte Run Alt Empordà, amb la col·laboració del Consell Esportiu de l'Alt Empordà, en van formar part les proves de La Jonquera –Marxa dels Dòlmens–, Agullana –La Suada–, Maçanet de Cabrenys –Cursa del Fau– i Cantallops –Cursa del Puig Neulós.