Peralada i l'Escala volen seguir lligats al play-off

Després d'empatar (1-1) entre si en el derbi altempordanès de Tercera RFEF, el diumenge passat, el Peralada i l'Escala confien en seguir mirant el play-off d'ascens a Segona RFEF de ben a prop. Aquest diumenge 17 de març (12 h), els peraladencs visiten el camp del Vilafranca del Penedès i els escalencs rebran, al Nou Miramar, la Pobla de Mafumet.

El conjunt que entrena Àlex Marsal és sisè, a només un punt de la promoció, i juga al camp d'un rival que ha canviat l'entrenador recentment (David Vilajoana ocupa el lloc de Santi Triguero). El migcampista Pol Gómez serà baixa per sanció i, en un principi, per lesió tampoc hi seran Lluís Micaló, Pol Cuatrecases i Adrià Méndez. L'equip verd-i-blanc viu una temporada tranquil·la, sempre situat de mitja taula per amunt, i actualment acumula cinc partits sense perdre. El Vilafranca, en canvi, continua estancat en la zona de descens a la Lliga Elit després d'encadenar quatre derrotes consecutives.

Torna Bastidas

L'Escala d'Aday Benítez també va en línia ascendent i, fins i tot, el diumenge passat va tenir a les seves mans entrar en play-off d'ascens per primer cop aquesta temporada. Després de flirtejar amb el descens, ara els blaugranes són desens, a dos punts de la promoció. Només han perdut un dels últims deu enfrontrament i aspiren a allargar la bona dinàmica davant un filial del Nàstic que és dotze. Aday recupera el defensa Pol Bastidas després d'un partit sancionat i, pel mateix motiu, tindrà la baixa del migcampista Xavi Aparicio.