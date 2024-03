El Figueres es juga l'ascens a Sabadell en el retorn del pitxitxi Khalid

El Figueres, tercer classificat de la Lliga Elit, visita el segon, el Sabadell B, aquest diumenge 17 de març (12 h) al Municipal Olímpia. El conjunt que entrena Roger Vidal té un partit clau que pot marcar la recta final de la temporada. La distància entre ambdós conjunts és de tres punts. Cal recordar que els dos primers classificats pugen directament a Tercera RFEF i del tercer al sisè disputen el play-off d'ascens amb el tercer bitllet en joc. Un triomf del Figueres el situaria de ple en la lluita per pujar per la via directa, mentre que una derrota el deixarà gairebé sense opcions i únicament centrat en assegurar l'accés al play-off.

Per aquest partit, Vidal recuperarà el seu màxim golejador, Khalid Noureddine, que es va perdre el derbi de diumenge davant el Palamós (1-1) per acumulació d'amonestacions. El tècnic dels altempordanesos també està pendent de recuperar el davanter Xavi Ferrón, absent per molèsties físiques en el darrer enfrontament. En canvi, qui segur que no hi serà és el central Pugi i el lateral dret Zou Moustakim, que van rebre la cinquena targeta groga el diumenge passat. Pel mateix motiu, el filial vallesà tindrà l'absència de Salamanca.

Dinàmiques oposades i fiabilitat a domicili

El Figueres es presentarà a Sabadell en dinàmica positiva. Només ha perdut un partit dels últims catorze i ha escalat, des de l'octubre, des de l'últim lloc de la classificació fins el tercer. Els vallesans, en canvi, només han guanyat un dels últims cinc duels. A fora de casa, a més, la Unió és un conjunt força fiable i el darrer cop que va perdre un enfrontament a domicili va ser el setembre. A l'anada, el Sabadell B va assaltar Vilatenim (1-2).

Desplaçament de l'afició blanc-i-blava

La transcendència de l'enfrontament farà mobilitzar l'afició unionista. El grup d'animació Afició UEF organitza un desplaçament amb vehicles propis. La sortida serà puntualment a les 9.30 h des de l'Estadi de Vilatenim.