Cubarsí, de jugar contra el Figueres juvenil a MVP de la Champions en un any

El 26 de febrer de 2023 el juvenil A del Figueres va jugar contra el juvenil B del Barça a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Els blaugranes es van imposar 2-1 amb el defensa Pau Cubarsí com a titular. Amb tretze mesos, el central d'Estanyol ha passat de jugar a la Lliga Nacional juvenil i enfrontar-se a rivals com el Figueres, a ser el millor jugador del partit Barça-Nàpols dels vuitens de final de la Champions League, disputat aquest dimarts a la nit.

Cubarsí, que fa un any era cadet i que avui té 17 anys, es va enfrontar a un Figueres que tenia juvenils de tercer any i que ara competeixen a Tercera RFEF, la cinquena categoria estatal: el porter Lluc Ferrer juga al Peralada i el defensa Oriol Argelés a l'Escala. Altres com Pugi, Pau Soler i Roger Molas han pujat al primer equip de la Unió, conjunt de la Lliga Elit, la sisena categoria.