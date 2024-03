Al grup 1 de Quarta Catalana, l’Esplais ha suat per superar el Sant Llorenç de la Muga (2-0) amb gols d’Aliou i Yago i manté els set punts de marge respecte el Borrassà, que ha golejat l’Espolla (0-4) amb dianes d’Oscar Arias, Lluís Ortiz, Isaac Soler i Eric Ortiz. El Base Roses B s'ha desfet del Lladó (2-0) i el Roses City B ha destrossat el Cadaqués (3-11) amb sis gols del pitxitxi Vicenç Lloret.

Al grup 2, el colíder l’Escala B ha vist com aquesta tarda, al Nou Miramar, La Punxa B de Palafrugell no es presentava al partit i guanyarà 3-0 als despatxos sense jugar. Els de Salam El Harche comparteixen la plaça amb el Verges, que ha superat el Jafre (1-0). El Camallera no ha jugat a Fortià per la pluja i el Vilamalla ha vençut al Mas Mascort de Palafrugell (0-1) amb un solitari gol d’Antony Pedroza.