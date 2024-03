Els amants del futbol territorial a l'Empordà tenen una cita aquest diumenge 10 de març. Per un costat, a les 12 del migdia es disputarà el duel entre el Figueres i el Palamós, de la Lliga Elit, a l'Estadi de Vilatenim. I, per l'altre, a les 16.30 h es jugarà l'enfrontament comarcal entre el Peralada i l'Escala, de Tercera RFEF, al municipal peraladenc.

Retorns de Salamero i Yoyo

El Figueres rep la visita del Palamós en el derbi empordanès de la Lliga Elit, la sisena categoria estatal. El duel enfrontarà dos conjunts amb dinàmiques oposades: mentre els unionistes lluiten per consolidar-se al play-off d’ascens a Tercera RFEF, el degà és penúltim i pugna per sortir dels llocs de descens a Primera Catalana. El Palamós es presentarà a Figueres amb dos vells coneguts a la banqueta, Javi Salamero i Gregorio Gálvez Yoyo, exentrenadors de la Unió els últims anys que el gener van agafar les regnes dels groc-i-blaus.

Abans del derbi, el Figueres va consolidar el tercer lloc amb una victòria de mèrit al camp de l’Horta (0-1), que li trepitjava els talons, amb un solitari gol del pitxitxi figuerenc Khalid Noureddine. L’exdavanter del Badalona, que duu nou gols, es perdrà el partit contra el Palamós perquè va rebre la cinquena groga. En canvi, Roger Vidal recuperarà a la davantera Xavi Ferrón i Moha Abouhafs, absents per sanció amb l’Horta.

Partit per mirar el play-off

El Municipal de Peralada serà l’escenari del duel altempordanès de Tercera RFEF (cinquena categoria) entre el conjunt peraladenc i l’Escala. L’enfrontament posarà de manifest l’estat anímic positiu d’ambdós equips, separats per només un punt i que després d’un petit entrebanc comencen a veure la llum. I és que l’enfrontament serà clau en les aspiracions de tots dos per lluitar pel play-off d’ascens a Segona RFEF.

El conjunt d’Àlex Marsal és sisè, amb els mateixos punts que el cinquè, el Prat, el primer conjunt que promocionaria. Amb dos gols més a favor estaria a dins. Per la seva part, els d’Aday Benítez es freguen els ulls en veure com, al març, tenen la promoció a tocar. Després de caure en descens i de suar per no tornar-hi a les últimes setmanes, la realitat és que ara són vuitens a només a punt dels llocs de privilegi. Els escalencs només han perdut un dels últims nou enfrontaments i han guanyat cinc dels últims set partits.

A l’anada, l’Escala va guanyar 1-0. Com sol passar en els duels comarcals, el partit serà especial per a diferents jugadors. En aquest cas, només per a futbolistes de l’Escala: Josu Currais, Eric Pimentel Pime, Ivan Amoedo i Jordi Xumetra faran el retorn a Peralada, mentre que cap jugador verd-i-blanc té passat al Nou Miramar. El segon entrenador de l’Escala, Botxi, havia jugat al Peralada. Aday Benítez recupera per aquest partit Rami, sancionat en el darrer duel, però tindrà la baixa del defensa Pol Bastidas per acumulació d’amonestacions.