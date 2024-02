El Roses no ha pogut sorprendre el líder indiscutible de Primera Catalana, el Manlleu, al seu camp (2-0). Un gol al final de la primera part i a l'inici de la segona part del davanter Toni Rossell, amb experiència a Tercera, ha deixat els rosincs sense opcions. Els nois d'Eric Pérez ja havien perdut a l'anada contra el Manlleu, un rival que té encarrilat l'ascens a la Lliga Elit.

Tot segueix igual

Aquesta derrota no ha acabat sent tant dolorosa pel Roses perquè els rivals directes per aconseguir la permanència també han perdut. Així, els altempordanesos segueixen novens amb set punts de marge respecte al descens a Segona Catalana. El proper partit del Roses serà a Mas Oliva, el dissabte 2 de març (17 h) davant el Montcada, sisè classificat.