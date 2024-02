El Peralada s'ha col·locat en sisè lloc, a només a un punt de la promoció d'ascens a Segona RFEF, després de batre un dels rivals directe en la pugna per estar a dalt, el Tona (2-0). En el duel contra el cinquè classificat i l'equip que ratlla les posicions privilegiades, els nois d'Àlex Marsal sabien que un triomf els faria tornar a somiar en objectius suculents.

Un gol a cada part, després de dues jugades d'estratègia, del central en ratxa Gallo (45') i de Jandro Sánchez (61') han deixat els tres punts al Municipal de Peralada, que novament presentava un estat lamentable de la gespa. Els altempordanesos han jugat els últims minuts amb un home menys per la lesió de Pol Cuatrecases i quan ja s'havien esgotat les finestres dels canvis.

Aroca, quatre temporades

El partit d'aquesta tarda era especial, sobretot, per al porter del Tona David Aroca, que tornava a la que va ser la seva casa durant les quatre temporades anteriors. El torellonenc va ser titular indiscutible des de la temporada 2019/20, curs en què havia fitxat del Figueres. Aroca, que va vestir més de cent partits l'elàstica verd-i-blanca, no ha pogut fer res per evitar els gols peraladencs.