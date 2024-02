El Figueres continua com a tercer classificat de la Lliga Elit, però aquest diumenge ha desaprofitat una ocasió d'or per intentar lluitar per l'ascens directe i per obrir un forat en les places de promoció d'ascens a Tercera RFEF. El conjunt que entrena Roger Vidal ha empatat al camp del cuer de la lliga, el Viladecans (2-2), després que els locals anotessin la igualada en el temps de descompte.

La Unió té l'ascens directe a sis punts de distància i un coixí de tres punts amb el play-off. Contra el Viladecans, els unionistes s'han avançat en dues ocasions de la mà de l'enratxat Marc Bech (8') i del pitxitxi Khalid Noureddine (85'), però s'han hagut de conformar amb un punt contra un cuer que ha marcat a l'inici de la segona part, de penal, i en l'afegit. No obstant això, els altempordanesos allarguen la dinàmica positiva: una derrota en les últimes dotze jornades. El Figueres es consolida al play-off en prendre-li el tercer lloc a l’Atlètic Lleida Visita complicada El pròxim partit del Figueres serà el dissabte 2 de març (16 h) al camp d'un rival directe, l'Horta, que és cinquè a dos punts per sota. De cuer a tercer: la revifalla del Figueres per l’ascens