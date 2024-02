A Tercera RFEF, el Peralada i l'Escala tenien dos desplaçaments complicats, a camps de rivals que es troben en play-off d'ascens a Segona RFEF. Els peraladencs van puntuar al feu del Reus (1-1) mentre que els escalencs van ser golejats a Vilassar de Mar (6-2).

El conjunt que entrena Alex Marsal va acabar donant el punt per bo que el deixa a quatre de la promoció per pujar i a vuit del descens. El central Gallo, que havia reaparegut l'anterior setmana després de superar una lesió muscular, va avançar el Peralada amb un cop de cap a la sortida d'un córner (23'). Els del Baix Camp, però, van igualar poc després mijtançant Ricardo Vaz (32'). A la represa, qualsevol d'ambdós conjunts podia haver guanyat. Els verd-i-blancs es van salvar en una triple ocasió salvada entre Jona, Gallo i el reaparegut Alan Baró (72') i en el minut 85 també s'haurien pogut emportar la victòria, però el xut de Pol Gómez, sense porter, el va treure un rival des de la línia de gol.

Pime, en estat de gràcia

L'Escala va trencar, a Vilassar de Mar, una ratxa (la millor de la temporada) de sis partits seguits sense perdre. La derrota va acabar sent àmplia, contra un rival que, sense fer soroll, s'ha consolidat a la tercera posició. Eric Pimentel Pime, en autèntic estat de gràcia, va avançar als d'Aday Benítez amb el seu desè gol de la temporada contra un dels seus ex. El santallogaienc és el segon màxim realitzador de la lliga, tres gols per sota de Marc Mas (Olot). Els maresmencs, però, van donar la volta en el marcador abans del descans i a la represa van jugar a plaer. Xavi Aparicio va maquillar el marcador quan el resultat ja era de 5-1. Ara, el coixí respecte al descens a la Lliga Elit és de cinc punts.

Retorn d'Aroca

A la propera jornada, aquest diumenge 25 de febrer, l'Escala jugarà al camp d'un rival directe per eludir el descens, el Vilafranca (12 h), mentre que el Peralada rebrà la visita del Tona (16.30 h), l'últim rival que ocupa plaça de play-off. Aquest duel serà, sense dubte, especial per a David Aroca, actual porter dels osonencs que va deixar el Peralada l'estiu passat després de quatre temporades com a titular.