El Club Xon’s Rem Empuriabrava ha iniciat la temporada amb dos objectius clars: mantenir els equips en competició i potenciar l’escola de rem. L’entitat té la base d’entrenaments entre la platja de la Rubina, on practiquen el rem de banc fix i properament el rem de mar, i la desembocadura del riu Muga, coneguda com la Mugueta, destinada al banc mòbil (rem olímpic). Amb aquests espais, el Xon’s vol fer «una aposta per la promoció del rem base i sènior al municipi», explica Ruben Rubio, entrenador de l’escola. «Som un club amb unes característiques úniques i molt atractives per al rem», afegeix.

La intenció del Xon’s és crear una afició pel rem en les disciplines de rem olímpic, rem de mar i rem de banc fix. Rubio explica que estan ancorats en una zona «privilegiada» per a la pràctica del rem: «Disposem d’una pista de rem olímpic de 2.000 metres (distància olímpica) d’aigües tranquil·les i de 25 km de canals navegables per rem a la Marina. També la badia del golf de Roses, protegida amb unes aigües que solen ser òptimes pel rem de mar i de banc fix». El Xon’s obre la porta a acollir remers de totes les edats amb la intenció de disposar d’equips de diferents categories, tal com passa en clubs com el Banyoles, Marítim de Barcelona o Amposta: «Creiem en la importància de la pràctica de l’esport entre el jovent. El rem és un esport que no exclou, ja que en una embarcació cada remer és igual d’important. El rem té uns valors intrínsecs com són gaudir del medi i el respecte per la natura i la vida saludable». Competir sense pressió El Xon’s va néixer el 2006 com a club de rem de banc fix amb quatre equips de competició. «En aquests 18 anys, hem anat canviant i intentant tenir equips de competició ocupant els primers llocs a les lligues i campionats de Catalunya i d’Espanya», afirma la presidenta, Roser Vitalla. «El banc fix continua viu, però requereix esforç, sacrifici i desplaçaments. La tendència és tenir equips de lleure i vogadors que volen remar sense la pressió de competir. Per això, vam decidir fer una escola de rem de banc mòbil». El Xon's inicia la temporada amb la regata de casa a Empuriabrava El Xon’s va meravellar fa una dècada amb l’equip sènior femení, que arrasava en campionats catalans i estatals. Ara, les veteranes han agafat el relleu amb un palmarès envejable. El 2023 es van proclamar subcampiones del Campionat d’Espanya de llaüt mediterrani a Màlaga i van fer el doblet de títols de la Lliga Catalana de llaüt mediterrani després de cinc jornades i del Campionat de Catalunya celebrat en un únic dia al pantà de Mequinensa (Aragó). Aquest 2024, les veteranes del Xon’s volen lluitar per les primeres posicions en aquests mateixos tres campionats. Ara, estan capitanejades per Sònia Pla i al timó hi ha Neus Servià, que va viure l’èxit passat de les sèniors. Aquesta temporada, el club castelloní també té en competició el veterà mixt –vegeu destacat de la dreta–, l’escola de rem i l’equip d’oci. Les veteranes del Xon's Empuriabrava es proclamen sotscampiones d'Espanya de rem País Basc i Venècia, els dos reptes de l’equip veterà mixt El veterà mixt del Xon’s va obtenir el setè lloc a la primera regata de la temporada disputada als canals d’Empuriabrava, a inicis de febrer. L’equip compta amb Laura Medina i Xavi González com a entrenadors i amb Roser Vitalla al timó. A més de la lliga, enguany afronten dos reptes ben diferents: el dissabte passat, juntament amb les veteranes, van participar en el Descens de l’Oria, al País Basc, amb un recorregut de 4.000 metres en trainera. I, el 19 de maig, remaran al Vogalonga, la popular regata de Venècia de 30 km. Consulta aquí totes les notícies d'EMPORDÀ