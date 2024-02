El Marca de l'Ham i l'Empuriabrava-Castelló només havien guanyat un partit en tota la temporada de Segona Catalana, més concretament en tota la primera volta, i aquest diumenge, en l'inici de la segona volta, s'han posat d'acord per tornar a guanyar. Els figuerencs, que havien assaborit el triomf per primer i últim cop a l'octubre, han superat la Jonquera (1-0), en el derbi comarcal, amb un gol en el darrer minut de Jose Morata. Els castellonins, que havien guanyat únicament al novembre, han sorprès el tercer classificat, el Torroella de Montgrí (2-3).

El Marca de l'Ham s'ha retrobat amb la victòria, a casa, on encara no hi havia guanyat, en el duel comarcal davant la Jonquera (1-0). Un solitari gol del revulsiu de l'exvilabertranenc Jose Morata al minut 90, amb un toc per sobre Florian, ha animat als de Guachi a seguir lluitant per la permanència, que segueix a nou punts però amb tota la segona volta per endavant.

Els fronterers, en canvi, han passat en una setmana de sorprendre el líder Juventus de Lloret (0-1) a caure contra el penúltim, després de jugar l'última mitja hora amb un home menys per l'expulsió d'Albert Granollers. Ara, els nois d'Arnau Liesa, que estan en quadre, es queden en cinquè lloc, fora de les places de play-off d'ascens.

Capgiren el gol del pitxitxi

L'Empuriabrava-Castelló de Gabri Maragall ha tombat un Torroella que acumulava sis victòries seguides, que era tercer, en places de play-off d'ascens, i que tenia el pitxitxi Jam Baldeh. Precisament, l'ex del Figueres ha inaugurat el marcador (41'), però els castellonins s'han refet de meravella i han capgirat el marcador amb gols de Bernat Batlle (44'), Pol Compte (47') i Sergi Llach (56'). La permanència, la segueixen tenint a deu punts, però agafen moral per afrontar tota la segona volta del campionat.