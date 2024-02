A Tercera RFEF, aquest diumenge 4 de febrer l'Escala jugarà al camp del Tona (11.45 h) i el Peralada ho farà al terreny del Prat (12.30 h). Els escalencs, onzens i amb tres punts de coixí respecte al descens, aspiren a seguir escapolint-se de la zona baixa, mentre que els peraladencs, novens, volen reenganxar-se de nou en la lluita pel play-off d'ascens a Segona RFEF. Els dos equips altempordanesos estan separats només per tres punts.

Josu, baixa a l'Escala

L'Escala d'Aday Benítez visitarà el tercer classificat, el Tona, que vol mantenir-se en places de promoció. Els escalencs es retrobaran amb Marc Quer, fins fa poc porter seu que a finals de gener va fitxar pel conjunt osonenc. Quer ja va entrar a la convocatòria en el darrer partit al camp del Girona B, on va ser suplent de David Aroca, exporter del Peralada. El lloc del cellerenc ha estat ocupat per Isaac Vila, cedit pel Cornellà. Els blaugranes encadenen dues victòries seguides, fa quatre partits que no perden i per aquest enfrontament tindran la baixa per sanció de Josu Currais.

Refer-se a domicili

El Peralada d'Àlex Marsal encadena dues derrotes seguides com a local, un espai on fins fa poc hi havia assolit sis victòries seguides. Els verd-i-blancs confien en refer-se al camp del Prat, que té un punt més a la classificació. Lluís Micaló, que va demanar el canvi a l'últim partit per una lesió muscular, es va afegir al llistat de baixes, on ja hi eren Gallo i, amb molèsties, Alan Baró, convocat en el darrer enfrontament.