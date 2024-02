El Figueres està situat en quart lloc de la Lliga Elit, la millor posició d'aquesta temporada, després de superar el Vic (2-1) el diumenge passat. Aquest triomf va permetre als nois de Roger Vidal tornar a entrar en zona de promoció d'ascens a Tercera RFEF, una condició que al desembre li havia durat una jornada. Aquest diumenge 4 de febrer (12 h), els unionistes confien en allargar l'honor, al camp del Can Vidalet, d'Esplugues de Llobregat.

La Unió visita un rival amb qui va perdre a l'anada (1-2) i que és onzè, amb set punts menys i lluitant per eludir el descens. A més, el rival només ha guanyat un dels últims deu partits. La dinàmica blanc-i-blava és totalment oposada: només ha perdut un dels últims nou enfrontament i suma 18 dels últims 27 punts en joc. Per visitar el Can Vidalet, Vidal tindrà la sensible baixa per sanció del migcampista Marc Bech, que va ser expulsat contra el Vic per dues grogues. El retorn del terradenc serà el 18 de febrer a Vilatenim amb la visita d'un rival directe, l'Atlètic Lleida. La setmana que ve, la competició s'aturarà pel Carnaval.