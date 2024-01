La 13a edició del Trail Rocacorba, disputat el diumenge passat a Canet d’Adri (Gironès), va comptar amb 800 participants i va donar tres podis a corredors de l’Alt Empordà. La dupla formada per la figuerenca Mireia Perpinyà i per l’escalenca Marili Banegas va ser campiona en la marató per equips (36,5 km i 1900 m D+) amb un temps de 5 hores i 10 minuts. Les altempordaneses van acabar amb 27 minuts d'avantatge respecte a les perseguidores.