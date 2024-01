A Quarta Catalana, l'Esplais i l'Escala B continuen com a líders del grup 1 i del grup 2, respectivament. Els castellonins van punxar en el darrer partit, al camp del Marca de l'Ham B (1-1), però tenen sis punts de marge amb el Borrassà, mentre que el filial escalenc va golejar el Fortià (4-0) i manté els dos punts de coixí respecte al Vilamalla.

L'Esplais encara no ha perdut cap partit aquesta temporada i el darrer cop que ho va fer, en competició oficial, va ser el març del 2023. Al camp dels figuerencs, els de Cherno anaven perdent 1-0 per un gol de Belidu (25'), però Youssouph va salvar un punt amb un gol al minut 65. En aquest partit, l'Esplais es retrobava a un rival que va guanyar als despatxos a la primera volta. En aquell partit, corresponent a la jornada 1, el partit també havia acabat amb empat (3-3), però els castellonins van impugnar-lo per alineació indeguda del Marca de l'Ham i van acabar guanyant-lo 3-0.

El Borrassà, que només havia guanyat un dels últims quatre partits, va retrobar la seva millor versió davant el Cabanes (3-0) amb un doblet inicial inclòs del golejador Lluís Ortiz. Els de Pau Quirante són segons, a sis punts per sota contra un Esplais que visitaran el 25 de febrer.

Lloret contra Melero

El Roses City B conserva el tercer lloc després de no tenir pietat del cuer, el Selvatans (7-1). El protagonista del partit, i de la jornada, va ser el rosinc Vicenç Lloret, que va anotar sis gols i ja en duu 22 en aquesta lliga. L'ex del Roses és el màxim realitzador del grup 1. L'equip de la Selva de Mar, que prové de Tercera Catalana, va fer debutar a sota els pals el jove porter de 16 anys Marc Melero. El Base Roses B conserva la plaça de play-off després de golejar el Cadaqués (4-0).

El Vilamalla salva els mobles i Haimadou, a la seva

Al grup 2, L'Escala B es va desfer del Fortià (4-0) amb gols de Xaver Leonard, Gerard Verdaguer, Adrià Lavado i Rafael Serpa. La victòria permet als de Marc Colomeda Marquet refer-se de la derrota anterior i mantenir el lideratge. El Vilamalla, que tampoc passava pel seu bon moment, va salvar els mobles contra el Sant Antoni (2-1) amb una remuntada que va culminar Antony Pedroza en el temps de descompte.

Sense el gol de Pedroza, els vilamallencs haurien perdut la segona plaça en detriment del Camallera. El conjunt de Xicu Ventalló es troba tercer, en plena línia ascendent: té el Vilamalla a dos punts i l'Escala B a quatre. La seva última víctima va ser el Siurana (5-0) en un partit on, de nou, el pitxitxi Haimadou Konteh va mostrar el seu olfacte, anotant un hat-trick que li va pujar els registres a 27 gols.