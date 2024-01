L'Escala ha trobat per fi la reacció necessària per deixar enrere la part baixa de la taula. Els d'Aday Benítez han guanyat aquest migdia al Reus, quart classificat, i han sumat un nou pas per aconseguir quedar-se a la Tercera Federació en el seu debut a la categoria. Per primer cop a la temporada, els escalencs han sumat quatre partits seguits sense perdre.

L'Escala s'ha valgut d'una gran primera meitat per posar distància al marcador. Josu Prieto s'ha encarregat d'avançar l'equip al minut 17 i Xumetra ha allargat la seva bona ratxa golejadora tot transformant un penal (34'). El seu setè gol de la temporada, que l'empata amb Pime -que avui no ha mullat- com a màxim golejador de l'equip. A la segona meitat el Reus ha retallat al marcador amb un gol de Josep Ramon Sardà (66'). Nacho Ferreti ha tingut diverses intervencions que han evitat l'empat i el marcador no s'ha mogut més. Amb la victòria d'aquest diumenge i la bona dinàmica, l'Escala ja és onzè de la classificació, amb 22 punts. Un pas important a nivell anímic, que allunya els anxovers de les temudes places de descens. El diumenge vinent (11:45h) els blaugrana tenen un altre repte majúscul contra el Tona. L'equip haurà de superar els fantasmes a domicili, on li està costant rendir com a casa, contra el tercer classificat del grup. En tot cas, l'Escala hi arriba amb millors sensacions que mai.