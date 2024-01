Els futbolistes de Figueres Bora Barry i Abdourahmane Boiro tenen 24 anys, són amics de la infància i per primer cop juguen junts. Comparteixen una experiència que mai s’haurien imaginat: competir a Suïssa amb el FC Prishtina, de Berna, de la cinquena divisió del país.

S’havien enfrontat a les categories inferiors, un amb el Figueres i l’altre amb el Peralada, però el futbol no els ha unit fins ara. Bora es va formar al planter del Figueres, Peralada, Girona i Palamós i va jugar al primer equip de la Unió, a Tercera Divisió. Després va progressar a la Segona RFEF, quarta categoria estatal, amb La Nucía, d’Alacant, i amb el Cerdanyola del Vallès. Després d’acabar l’etapa al conjunt vallesà i d’uns mesos marcats per una lesió muscular, el migcampista volia un canvi d’aires. I, aprofitant que el seu amic Boro estava establert a Suïssa, a l’estiu passat s’hi va afegir.

Boiro havia jugat al Figueres i al Peralada de base i a l’amateur de la Jonquera i del Marca de l’Ham, entre Primera i Segona Catalana. El jugador de banda va aterrar a l’Europa Central a l’estiu del 2021 a través d’un amic suís que havia conegut anys enrere a l’Escala. Bora explica que «cada estiu venia a la Costa Brava amb la seva família i vam mantenir el contacte. Quan vaig complir 18 anys em va dir que vingués a Suïssa a viure, però no havia acabat els estudis i volia tenir una mica d’experiència en el món laboral. Després, em va buscar un club per fer proves, em van acceptar i em van ajudar a trobar feina i pis».

País car i fred

El Prishtina és el líder de la lliga i opta a l’ascens. A més de jugadors locals, hi ha un gruix de futbolistes d’origen albanès. Les competicions a Suïssa s’aturen de desembre a febrer per la fred i es reprenen al març. Ara, estan en plena pretemporada. El seu club no és professional i, per tant, els dos jugadors de l’Alt Empordà han de compaginar el futbol amb una feina: Boiro exerceix d’electricista i Bora treballa a l’empresa de correus de la ciutat.

Conviuen al mateix pis, a Berna. «Viure amb en Bora em facilita molt les coses, els primers dos anys estava sol i va ser molt dur», explica Boiro, ja adaptat al país: «M’encanta i m’agrada molt com és la vida aquí. S’hi viu bé i és molt bonic. També s’hi guanya bé, però el cost de la vida és molt elevat i fa molta fred». En la mateixa línia s’expressa Bora: «És un país car, però tot s’equilibra amb el sou. Es pot viure bé si també t’agrada el fred». No obstant això, el migcampista figuerenc explica que els suïssos «tenen la mentalitat de treballar i d’estar a casa, no són tan oberts ni tenen la mateixa cultura que aquí».

Continuar a Suïssa

Tots dos jugadors no es marquen cap data límit per abandonar el país: «M’agradaria quedar-m’hi uns quants anys més, però en el futur mai se sap», confessa Boiro. Per a Bora, que és cosí de l’exjugador del Peralada Tidiane Barry, «el que vull de moment és gaudir del futbol i a veure si puc pujar alguna categoria aquí mateix. Els dos últims anys he patit una lesió i necessitava tenir confiança un altre cop. Ara, torno a gaudir del futbol», conclou.