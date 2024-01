La 23a La Mostra de Muntanya i Aventura, de Figueres, organitzada pel Centre Excursionista Empordanès, finalitzarà aquest dissabte 27 de gener. Un dels plats forts de l'esdeveiment serà, aquest divendres dia 26, dels integrants d’Ocean Cats, entre els quals l’escalenc Sergi Franch, que fa un any van recórrer 5.000 km entre la Gomera i Antigua i Barbuda, a alta mar, sense assistència, ni escales i amb l’única propulsió dels rems. Dos dels remers xerraran a les 10 del matí al Teatre El Jardí, en una sessió per a estudiants, i a les 9 del vespre, a La Cate.

Per aconseguir aquesta proesa, l’equip –on també hi eren el palamosí Martí Ramírez, el blanenc Quim Planells i el murcià Juanba Romero– va passar 31 dies, 17 hores i 9 minuts a l'Oceà Atlàntic. Aquest temps els va permetre quedar campions de la Talisker Atlantic Challenge, coneguda per ser la prova de rem més dura del món.

En aquesta entrevista, a Emporda.info, Sergi Franch, de 44 anys, explica com va ser l'experiència amb l'embarcació de rem, de 8 m de llargada, i com van fer front a onades de 10-15 metres i es va trobar dofins, un tauró, una balena i peixos voladors.