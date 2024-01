L'Escala, 14è de Tercera RFEF, ha fet un canvi a la porteria. Marc Quer ha marxat al Tona i Isaac Vila, procedent del Cornellà, ocuparà el seu lloc. Quer, fitxat del club osonenc a l'estiu passat, s'havia alternat la posició amb Nacho Ferretti al principi de temporada, amb Arnau Sala a la banqueta. Amb l'arribada d'Aday Benítez, Ferretti s'ha consolidat com a porter titular i Quer ha deixat de tenir presència. El jove porter ha demanat sortir els darrers dies a la recerca de més oportunitats i ha fitxat pel Tona, que té el contrastat David Aroca a sota els pals.

El lloc del cellerenc serà ocupat per Isaac Vila, segons va anunciar ahir el club escalenc. Prové del Cornellà de Llobregat, de Primera RFEF, on exercia de tercer porter, i el curs passat va jugar a l'equip juvenil verd, a Divisió d'Honor. El Cornellà el cedeix al Nou Miramar per una temporada i mitja amb l'objectiu de foguejar-lo.

Quer és la segona baixa de l'Escala en el mercat d'hivern després de la del lateral Genís Balaguer, que ha iniciat una segona etapa al Molinense murcià.