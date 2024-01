A poc a poc, i com a tapat, el Sant Pere Pescador s'ha convertit en una de les alternatives més sòlides per intentar caçar el lideratge de Tercera Catalana. El Sauleda, de Palafrugell, encapçala la classificació des de l'inici de curs, però després d'empatar els dos últims partits ara només té quatre punts de coixí respecte als de Jordi Vilà Trona. Els santperencs van com un coet: davant el Pals (3-0) van encadenar la sisena victòria consecutiva, la vuitena dels últims nou partits. I això que a l'inici van flirtejar amb el descens, amb una victòria en les primeres sis jornades. A Sant Pere ja tenen marcat en el calendari el partit clau: el 3 de febrer visiten el camp del Sauleda, amb qui van cedir 1-2 a l'anada.

A Segona Catalana només puja el campió, de manera directe, i el segon i el tercer classificat es queden sense premi i ni promocionaran. A la lluita per treure el cap a dalt també s'hi manté el Roses City d'Enzo Galli, que ha reaccionat a temps i és tercer amb un punt menys que el Sant Pere després de superar, en el derbi de la vila, el Roses B (3-1). L'Agullana, en canvi, ha iniciat el 2024 fluix de forces i a Bàscara (2-0) va patir la segona derrota seguida que el baixa al quart lloc, distanciat a sis punts del líder. El Portbou tampoc llança la tovallola per aspirar al títol. El primer lloc el té a set punts després d'allargar el moment dolç davant el Base Roses (4-2): els de Miquel Macau només han perdut un dels últims vuit partits. El Roses City trenca la ratxa de l'Agullana i agafa vida a Tercera El cuer perd el golejador A la zona baixa, el Viladamat, que prové d'una categoria superior, s'enfonsa a la cua de la classificació després de caure golejat davant el Llançà (1-4). Els maldecaps per als viladamatencs augmenten després de veure com el seu golejador, Xevy Vilavella, feia les maletes per anar a l'Atlètic Bisbalenc, de Segona Catalana. El Viladamat comparteix plaça de descens a Quarta amb els filials del Roses i de l'Empuriabrava-Castelló, mentre que l'Alt Empordà de Peralada s'hi escapa després de vèncer al Mont-ras (0-2).