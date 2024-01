El Roses continua la seva particular caiguda lliure a Primera Catalana després del gran inici de temporada. La realitat és que el rosincs ja són 11ns de la classificació amb només tres punts de marge respecte al descens a Segona Catalana, la categoria de la qual provenen. Davant el Banyoles (2-3), els nois que entrena Eric Pérez van encadenar la cinquena derrota dels últims set partits.

Els del Pla de l'Estany, un dels candidats a estar a dalt, però que també es troba lluitant per eludir el descens, van sortir vencedors de Mas Oliva. Els visitants estaven liderats per exjugadors de categories superiors com Ignasi Massó, autor d'un doblet de gols (29' i 57'), i Ferru, que havia obert marcar el primer de l'equip (19'). Ali Gueye, pitxitxi del Roses, va anotar els dos gols altempordanesos al primer temps, que havia acabat amb 2-2 (3' i 36').

Visita del Mataró en l'inici de la segona volta

El Roses, que no guanya des del 4 de novembre, rebrà el Mataró, aquest dissabte (16 h) a Mas Oliva, en l'inici de la segona volta.