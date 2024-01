A Tercera RFEF, el Peralada va perdre davant el Mollerussa (0-1) després de fallar un penal i continua a la zona tranquil·la, mentre que l'Escala va guanyar (3-2) un partit clau contra el Rapitenca per fugir de la zona de descens a la Lliga Elit.

El conjunt que entrena Àlex Marsal acumulava sis victòries consecutives com a local i davant els lleidatans, que estan a la part baixa, van veure trencada la bona ratxa. L'enfrontament va tenir el seu moment clau a la recta final. En el minut 79, Padilla va fallar un penal, aturat per Buetas, i en el temps de descompte el Mollerussa va marcar el gol de la victòria mitjançant Moró. En aquest partit, els verd-i-blancs van celebrar el retorn al terreny de joc del davanter Marc Medina, que no jugava des de l'abril per lesió. El Peralada venia de perdre al camp del líder L'Hospitalet i un triomf l'hauria alçat fins a la quarta posició, de nou en places de promoció d'ascens a Segona RFEF. Amb aquesta derrota, l'equip és setè, a dos punts de la zona privilegiada.

Gol decisiu del pitxitxi Pime

L'Escala d'Aday Benítez, en el retorn del sancionat Nil Congost, tenia un partit transcendental davant el Rapitenca i no va fallar. No ho va tenir gens fàcil, ja que el conjunt del Montsià es va avançar en el marcador en el minut 30. Xavi Aparicio i Izan van capgirar el marcador (44' i 49'), però els visitants establien la igualada de penal (57'). El gol de la victòria blaugrana i que deixava els tres punts al Nou Miramar va ser obra del pitxitxi de l'equip, Eric Pimentel Pime, que va anotar el 3-2 -i el seu setè gol del curs- en el minut 65. Amb aquest triomf, l'Escala és 14è, amb tres punts de marge respecte al descens.

Inici de la segona volta a casa

A la propera jornada, els dos equips altempordanesos de Tercera RFEF tornaran a jugar a casa, aquest diumenge 28 de gener: l'Escala rebrà la visita del Reus Reddis (12.30 h) i el Peralada la del colíder Olot (16.30 h), en l'inici de la segona volta del campionat. Per al duel davant els garrotxins, els peraladencs recuperaran el central Sergi Romero i el polivalent Pere Espuña, absents contra el Mollerussa per sanció.