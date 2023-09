Els motius laborals han permès a l’Agrupació Esportiva Roses comptar amb un reforç de luxe per a l’estrena a la Primera Catalana. Es tracta del migcampista lleidatà Joel Huertas Cornudella, que està opositant i que ha anat a viure a Roses aquest estiu. Huertas té 28 anys i va arribar a jugar a Segona Divisió B amb el Lleida i el Badalona després d’haver-se format al planter del Barça. Ara, prové de l’Atlètic Lleida, amb qui el curs passat va assolir l’ascens a la Superlliga Catalana (Elit) com a tercer classificat de Primera Catalana. A més, fa mig any va tenir els focus i les càmeres al damunt perquè va participar a la Kings League amb l’equip Jijantes FC.

«Per no està parat en el futbol em feia gràcia jugar al poble a on visc ara», explica Huertas, un migcampista amb bona sortida de pilota que s’adapta a les posicions ofensives, d’interior i en el doble pivot. En els seus primers dies al Roses confessa que l’han acollit «molt bé tant per part de l’staff tècnic com pels jugadors. Estic molt content, em sento com a casa». Veu l’equip d’Eric Pérez «molt motivat» per al debut a Primera Catalana. «L’objectiu no és pujar, és mantenir la categoria; però podem fer coses boniques», afegeix. No és ni molt menys un futbolista veterà, per l’edat que té, però creu que pot «aportar maduresa i experiència» a un equip «molt jove».

I és que només sortir de l’etapa de juvenil, que va finalitzar al Barça, el club blaugrana el va cedir a Segona Divisió B per jugar al Badalona i al Lleida. «És una categoria complicada sobretot quan ets jove, com va ser el meu cas. Hi ha entrenadors que busquen experiència i veterania, em vaig anar adaptant i cada cop vaig tenir més minuts. Vaig sortir de la bombolla del Barça i vaig veure la realitat del futbol», recorda.

Contacte amb Xavi Quintillà

Al planter del Barça hi va estar tres temporades, els tres anys de juvenil. Ho recorda com una «etapa increïble, tots els nois hi voldrien anar. Vaig aprendre molt». Huertas va coincidir amb un grapat de jugadors que han acabat fent el salt professional, com és el cas de Munir El Haddadi i Sandro Ramírez (ara, al Las Palmas), Sergi Samper (Andorra), Adama Traoré (Fulham), André Onana (Manchester United) i Tonny Sanabria (Torino). També amb el lateral Xavi Quintillà (Alcorcón), amb qui manté més contacte actualment perquè «també és de Lleida i sempre ens hem fet molt».

El contacte amb Gerard Romero

Quan va estar al Barça va fer amistat amb el periodista esportiu Gerard Romero, que ja seguia l’actualitat blaugrana. I fa mig any l’actual president de Jijantes FC el va cridar per formar part del seu equip a la Kings League, com a jugador número 12. Huertas va disputar dos partits com a futbolista convidat a la lliga creada per l’exfutbolista Gerard Piqué i per l’streamer Ibai Llanos: «Van ser només dos partits, però em va agradar molt. La Kings League ja l’anava seguint i va ser una experiència única i divertida».

Debut a Mataró el dia 17

Tot i ser de Lleida, Joel Huertas ja mantenia una relació amb l’Alt Empordà perquè, curiosament, el seu germà Axel viu a Lladó des de fa cinc anys. En un principi, el Roses només podrà gaudir-lo una temporada. I Eric Pérez, l’entrenador, l’intentarà esprémer al màxim: «A més de la qualitat que té, pot aportar veterania i experiència a la categoria. I, sobretot, ajudar l’equip jove a portar el ritme i la calma al partit en moments determinats en camps molt complicats on ens desplaçarem aquest any», explica el jove tècnic.

El Roses torna a Primera Catalana 28 anys després, s’enfrontarà a set rivals de Girona, a vuit de Barcelona i l’estrena serà el proper 17 de setembre al camp del Mataró.